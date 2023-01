La comunicadora, quien comparte escenario junto a Eduardo Fuentes en el Patagual, se mostró satisfecha y feliz con el regreso del certamen musical organizado en la ciudad de Olmué.

“El análisis es súper positivo porque en realidad era un desafío muy grande, después de estar tanto tiempo encerrados, volver a reencontrarnos”, comenzó señalando. Recordemos que en 2021 y 2022 el evento no se hizo debido a la pandemia.

“La gente está muy contenta, como que se necesitaba volver a esto, necesitábamos volver a reunirnos, a pasarlo bien, a disfrutar y que eso saliera reflejado al mundo entero”, agregó.

En ese sentido, remarcó que “ojalá que esto que está pasando aquí se de en todas las regiones de nuestro país”.

A su vez, la comunicadora valoró la identidad del festival. “A mí me encanta la cueca, me fascina, así que estoy preparándome siempre porque me gusta bailar. Me encantan nuestras raíces, yo vibro mucho con el folclore”, sostuvo.

“Me emociona mucho el tema de ver nuestra bandera. Yo he tenido la oportunidad de viajar, en algún minuto hice un programa en el que tuve que estar tres meses fuera de Chile y cuando uno vuelve y ves tu bandera entrando a tu país, a mí se me caen las lágrimas”, contó.

“Hoy me emocioné al cantar nuestro himno porque soy muy chilena. Amo mi país, amo nuestras raíces, amo nuestra cultura y me encantaría que todo el mundo sintiera lo mismo, que siempre diéramos a conocer eso hacia afuera, no sólo lo malo sino que lo muy bueno que tenemos”, expresó.