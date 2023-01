Fabrizio Copano tuvo un exitoso debut en la televisión de Estados Unidos, en el Show de James Corden. El comediante nacional dejó sensaciones positivas y fue aplaudido de pie por el público, tras un stand up que se extendió por cinco minutos.

Sin ir más lejos, uno de los chistes del humorista fue replicado por el propio Corden en sus redes sociales. Se trata del momento en que Copano indica que está reflexionando respecto a “qué tipo de padre quiere ser”.

“Siento que yo no puedo ser esa clase de padres que son amigos de sus hijos ¿conocen esos papás que dice ‘no, es mi amigo’? Yo siento que no puedo ser amigo de un hijo porque, básicamente, estoy teniendo relaciones con su madre”, expuso, generando risotadas de la audiencia.

“¿Qué tipo de amigo te hace eso? ese en realidad no es tu amigo. O sea, cada noche dejo a mi hijo en su cuna para dormir y después voy a la habitación de al lado para tener relaciones con su mamá. Yo creo que eso no es justo, debería ser ilegal”, añadió en el set del programa.

Sin ir más lejos, en el video se puede observar al presentador británico riendo a carcajadas justo detrás de la posición de Copano.

The very funny @fabriziocopano has the best reason why dads shouldn't be friends with their kids 🎤 pic.twitter.com/heIXRQlVO8

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) January 20, 2023