Kristina Lilley, actriz que diera vida a la malvada Gabriela Acevedo en Pasión de Gavilanes, se encuentra en pleno tratamiento para superar un cáncer que le fue diagnosticado en noviembre de 2022. La artista colombiana compartió un video con su cabello corto, ad portas de iniciar la quimioterapia.

“Una de las razones por las que me corté el pelo es que hoy empiezo quimioterapia, hoy estoy en mi primera sesión de quimioterapia”, expresó.

“Estoy ansiosa, obviamente un poco asustada, esperando a ver qué va a pasar y cómo se van a dar las cosas. Gracias por sus mensajes bonitos y por acompañarme”, agregó.

Tres meses atrás la artista había señalado que la diagnosticaron con cáncer de mama, por lo que rápidamente inició el proceso de recuperación correspondiente.

Actriz de Pasión de Gavilanes padece cáncer

“Hace dos meses (septiembre de 2022) me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, indicó en ese entonces.

En la instancia Kristina Lilley recibió apoyo de compañeros que tuvo en Pasión de Gavilanes, como Mario Cimarro, Michel Brown o Paola Rey.

Hay que señalar que la actriz estuvo en la segunda parte de la exitosa teleserie de Telemundo, la cual actualmente está disponible en Netflix.

Dentro de esta nueva ficción se muestra cómo progresaron los matrimonios entre las hermanas Elizondo con el clan de los Reyes, además del regreso de algunos villanos.