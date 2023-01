Ya hay nueva fecha para la formalización de la influencer local Naya Fácil, quien deberá comparecer ante la justicia por el delito de “ultraje a objetos o lugares de culto” tras la viralización de un video de 2019 donde realiza un topless en una iglesia de Caldera.

La audiencia quedó agendada para el próximo 1 de marzo en formato semipresencial, por lo que Nayadeth Mercedes Neculhueque Quimen (nombre real de Naya Fácil) no deberá presentarse físicamente en el tribunal nortino.

A su vez, y tal como adelantó la propia imputada en redes sociales, hoy también se despachó la contraorden de detención que regía en su contra, la cual quedó sin efecto.

“No voy a pasar ningún rato en el calabozo”, adelantó Naya en su perfil en Instagram semanas atrás, donde además agradeció las gestiones de su abogada a cargo. “Una seca la abogada que tengo ahora, es una pinche seca. Mandamos la solicitud antes de ayer y hoy día ya la tenemos”, añadió.

“Por fin paz, tranquilidad a mi vida. Hoy voy a salir a celebrar con lo más flúor que tenga y que me vean. Qué felicidad, así da gusto terminar el año”, señaló en un video publicado el 30 de diciembre.

Los hechos que se le imputan ocurrieron en 2019, en Caldera, cuando la influencer publicó video en donde recorría los pasillos de una iglesia local realizando un topless frente a una de sus efigies.

En diciembre pasado, en diálogo con sus fans, la chilena recordó su visita a Caldera e hizo una autocrítica al respecto. Luego, aseguró haber pedido disculpas: “Pucha, me acosté, pensé en Dios y le pedí disculpas. Le dije ‘sabes qué Dios, discúlpame por lo que pasó…’. Porque de verdad yo no lo hice con mala intención. Nunca, de verdad que no. Nunca fue contra la religión ni nada”, comentó.