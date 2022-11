Esta mañana la delegada presidencial Constanza Martínez tuvo una entrevista en el matinal Tú Día, de Canal 13, donde analizó los últimos hechos de violencia registrados en el centro de Santiago. En la instancia tuvo un breve intercambio de ideas con Priscilla Vargas.

Todo inició cuando Vargas cuestionó los hechos detrás de las imágenes que mostraban a dos niños amenazando con armas blancas a otras personas, en una de las calles del lugar, situación que generó conmoción.

Ante esto la periodista planteó: “¿Sabe por qué esto volverá a pasar? Se lo digo sin ningún tipo de conocimiento sólo por sentido común, porque las autoridades solamente reaccionan y no se ataca el problema de fondo. Delegada, se lo digo con mucho respeto”.

Ante esto Martínez expuso: “Es que eso no es así. No estoy de acuerdo con lo que usted dice y déjeme responder”. No obstante, la comunicadora no la dejó continuar.

“El video tiene a niños involucrados, se están vulnerando sus derechos. Pero no ha sido sólo el video de ayer. Para que esos niños tomen un arma han pasado años que se le han vulnerado sus derechos, porque esos niños debieron haber estado en el colegio. Yo sé que son niños hijos de inmigrantes que están en una situación muy compleja”, señaló Vargas.

Priscilla Vargas y Constanza Martínez

“Pero esto va a volver a pasar porque ellos salen a la calle por necesidad. Ese es el problema que no se está abordado, usted dice ‘vamos a volver, vamos a insistir y sacar a la gente de ahí’. Sin embargo, ¿Cómo se aborda el tema de fondo?”, agregó.

Tras eso Martínez expuso las medidas que se están llevando en la zona antes mencionada, la cual ha sido objeto de gran cantidad de intervenciones.

“Yo creo que no estamos en desacuerdo. Es importante que cuando debatamos nos pongamos del lado de los que queremos mayor seguridad y tranquilidad, así como el bien para niñas, niños y adolescentes”, expuso la delegada.

“Estoy tratando de transmitir que necesitamos el esfuerzo de todos. Acá no hay nadie indiferente, las imágenes que vimos ayer son inaceptables, por tanto estamos trabajando en torno a la seguridad”, agregó minutos después.