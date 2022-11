A sus 87 años, la actriz chilena Luz Jiménez se diferencia de muchos de sus colegas al continuar con diferentes proyectos en la pantalla, donde si bien no posee protagónicos, se mantiene en diferentes proyectos pese a la degeneración muscular en sus ojos que padece.

Entre ellos, destaca su colaboración en la película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, cinta que se encuentra en cines y que debuta en Netflix el 16 de diciembre.

De acuerdo a la actriz, de los cinco minutos que filmó en México para la cinta, quedaron poco más de dos: “Aparezco en una escena corta a la mitad de la película y después, hacia el final, en una filmación que hicimos en el desierto, en Baja California”, dijo en conversación con El Mercurio.

Pese al breve espacio de tiempo que aparece, Jiménez destacó la labor del cineasta ganador del Óscar. “Tuve una conversación muy especial. Me dijo que para él, el personaje era muy importante porque representaba a la madre del protagonista. Fue bien emocionante.”, recordó.

Al respecto, aseguró que González Iñárritu “es una persona muy especial, con razón hace películas maravillosas”. Ese mismo 16 de diciembre también tendrá su debut en Amazon Prime Video, donde participó en la película Desconectados.

“Ese es otro proyecto muy bonito, donde hago una escena en que voy a comprar a la ferretería y nada más, pero he tenido mucha suerte de trabajar con gente tan linda y soy una agradecida de las oportunidades que he tenido en la vida”, destaca.

La intérprete, que también tiene papeles en las series Celeste de NTV y Cromosoma 21 en Canal 13, comentó al medio la degeneración muscular en sus ojos que le afecta desde hace seis años.

Según relató, pensó que no volvería a ver, pero el tratamiento médico logró mantener las complicaciones a raya. “Mi problema no es que vaya mejorando, más bien va galopando”, comentó.

De acuerdo a la actriz, “me pongo unas inyecciones todos los meses y necesito letras más grandes para leer los guiones, pero como no tengo papeles con una gran cantidad de texto. Hasta ahora, no he tenido problemas”.