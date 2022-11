Mauricio Medina, mejor conocido como “El Indio”, profundizó su situación tras haber sufrido la amputación de uno de sus dedos debido a la diabetes que sufre, apuntando también al apoyo que recibió por parte de Juan Carlos “Guatón” Donoso de Los Atletas de la Risa.

Específicamente, el humorista habló con Luis Slimming en el espacio de YouTube, Entre broma y broma. Ahí, habló del impacto psicológico que tuvo el enterarse de la cirugía.

“En un principio, lloré por el dedo porque, para qué estamos con cosas, a nadie le gusta que le corten nada (…) Lloré harto. Me fui de la operación e iba con la mente que me habían cortado un dedo, muy mala onda”, recordó al inicio de la entrevista.

Sin embargo, Medina admitió que acabó cambiando su postura al llegar a una sala donde “había personas que tenían problemas en las dos piernas, otro que yo le decía el gamba y media, porque tenía el pie cortado”, dijo para entonces bromear sobre el tema.

Así, reconoció que “llegué ahí y fue como un charchazo de realidad, como que Dios me dijo ‘eres mal agradecido, si es solo un dedo’ y de ahí para adelante le hemos hecho empeño”.

Mauricio Medina y el apoyo de “el Guatón”

Asimismo, fue consultado si había hablado con Juan Carlos Donoso, conocido como “el Guatón” en la agrupación Los Atletas de la Risa, quien bromea constantemente del dedo que perdió por la misma enfermedad.

“El Guatón me llamó, y agradezco que siempre me llama”, reveló entonces Medina.

Sobre su relación con el humorista, “el Indio” lo describió como alguien que “siempre me da ánimo. Es muy consecuente, me dijo: ‘No, no importan, nosotros somos artistas, estamos para reír, no para andar llorando"”.

“El Guatón siempre ha sido un gran apoyo, vamos a hacer un show que se llame ‘Como anillo al dedo"”, bromeó entonces.

Una amputación culposa

Asimismo, el humorista admitió que lo que ocurrió con su dedo del pie era su propia responsabilidad. “Los diabéticos somos muy complicados. Por lo general somos mentirosos. Es todos los días: cuando preguntan si te cuidas, uno dice que sí, pero es mentira”, reconoció.

Entonces, describió que “se me infectó el pie, pasaron tres días y ya estaba para cortarse, entonces fue culpa mía”. De acuerdo a Medina, “me amputaron porque me podía dar una septicemia, enfermarme y morir”.

De todas formas, el “Indio” aseguró que, de acuerdo a su médico, eventualmente podrá caminar sin ayuda de las muletas que utiliza en la actualidad.

“El doctor me dijo que podría andar bien, pero que debería tener un poco más de cuidado, que podría tropezar más veces de lo habitual. Pero ya superé el tema, ahora me río”, cerró.