Alfredo Castro tuvo una extensa entrevista con el programa Cadena Nacional de ViaX, en la cual habló de un tema recurrente por estos días: pensiones. En este sentido, el actor dio a conocer el monto que recibe mes a mes tras haber se jubilado, asegurando que impuso por 30 años de carrera.

En este sentido, el exrostro de TVN sostuvo: “Yo recibo $156 mil pesos y además le pagó a la AFP para que me gestione mi jubilación, como si fuera poco”.

Al hablar de sus imposiciones, Castro indicó: “30 años, yo me impuse siempre, trabajé en la (Universidad) Católica, en la Chile, en la Andrés Bello, en la Portales, trabajé en muchas universidades,”.

“Hice mucho teatro. Me impuse también por el mínimo cuando no podía”, agregó.

Alfredo Castro y gestión con su AFP

Sobre el final, el artista indicó que tuvo una conversación con un ejecutivo de AFP cuando fue a realizar el trámite de su jubilación.

En este sentido, Castro contó que tenía como objetivo retirar el dinero que había impuesto durante sus años de trabajo, cuestión que no pudo concretar.

“Le dije ‘me gustaría sacar la plata’, tenía como 35 millones. Me dijo ‘no, no se puede’. ‘¿Por qué no se puede? Esa plata es mía’ (indicó Castro), ‘No, no es suya (…) usted la entregó a una AFP que se la está gestionando’ (aseveró el trabajador)”, recordó.

Hay que señalar que son varias las figuras dela televisión que se han abierto a hablar de sus jubilaciones. Todas han coincidido que los montos son bajos, aunque impusieron poco.

Un ejemplo es Patricia Maldonado, quien aseguró que estaba percibiendo 149.000 pesos. A ella se suma ‘Don Carter’, quien cobra todos los meses un monto de 170.000 pesos.