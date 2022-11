El pasado 4 de noviembre se estrenó en Netflix ¨El Secreto de la Familia Greco¨, serie producida por Telemundo y que trae de regreso al mexicano Fernando Colunga en un rol estelar. El actor tiene pasos recordados por teleseries como María la del barrio o Amor Real.

La historia se centra en los Greco, durante la década de 1980 en Jalisco, México, quienes bajo la fachada de ser una familia tradicional esconden ser un clan de delincuentes que secuestra, tortura y asesina a sus víctimas si no consiguen el rescate en efectivo, encabezados por Aquiles Greco (Colunga), un oficial retirado que es disciplinado y autoritario, dispuesto a lo que sea para mantener el estatus de su familia.

Marta Ochoa (Lisa Owen), su esposa es una mujer ambiciosa quien pertenecía a una clase social ¨acomodada¨ y fue la llave que le permitió a Aquiles acceder a ciertos círculos de poder y prestigio. Producto de la fuerte crisis económica desatada por el gobierno saliente, la empresa familiar quedó “herida” de muerte y a partir de ese momento la fortuna Ochoa empezó un camino descendente. El matrimonio tiene cuatro hijos: Darío, Sabrina, Abril, y Andrés “Andy”, el hijo ejemplar.

La necesidad de Aquiles por no perder su estatus y seguir “perteneciendo”, para darle a su familia un apellido que siga siendo digno de respeto, irá revelando su falta de prejuicios. Es este el momento en que no duda en apelar a métodos delictivos para lograr su objetivo.

Al respecto, el actor mexicano dio una entrevista a BioBioChile, donde analizó su regreso a la pantalla chica y conversó respecto a otros temas en particular.

¿Cómo te sientes en este regreso a las producciones?

“Me siento agradecido, contento de esta oportunidad, en especial con Sebastián Ortega y Marcos Santana (parte de la producción de la serie), quienes creyeron en mí para hacer este proyecto, así que muy contento”.

¿Cómo defines a tu personaje?

“Es un personaje que van a ver con algunos alcances muy profundos, con una forma de ver la vida complicada, con una forma de actuar muy diferente a la que pensaríamos que es la base de cualquier familia, pero al final del día, como dice el personaje, ‘el cree que todo lo hace por la familia”.

¿Qué te atrapó de la historia?

“Me atrapó mucho desde el momento que supe que era algo de la vida real, y después de ver lo lejano que era el personaje a como soy yo en realidad. Ver la brecha que existía entre la forma de manejarme en el día a día y cómo era esta persona, o como actuaba”.

¿Cómo ha ido cambiando las series y teleseries desde los 90 hasta ahora?

“Siento que han ido progresando por medios de características como contar las historias de forma más ágil y acercándolas mucho más al público. Entonces se ha dado mucho esta nueva forma de encontrarnos y acércanos, estar presentes. Ha sido una forma más instantánea y directa”

¿En qué estuviste durante estos años?

“La verdad es que he estado activo. He estado haciendo, dentro de la misma carrera, otras actividades. Soy una persona que no me gusta quedarme quieto. Simplemente me gusta aprender, me gusta estudiar, y encontrar otro tipo de diversidad dentro de lo que hacemos. Y bueno, quiero acercarme nuevamente al público y estar en pantalla es algo muy grande”