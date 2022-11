Fue hace algunas semanas que Priscilla Vargas y José Luis Repenning se hicieron cargo de la conducción de Tú Día, en Canal 13, con resultados positivos. Pese a esto, la estación todavía no ha llegado a acuerdo con la expresentadora del programa, Mirna Schindler, por su desvinculación.

Según detalló Diario Financiero, la periodista se he hizo asesorar por el abogado Esteban Barra para llegar a un término económico satisfactorio con el canal.

En este sentido, detallan, la situación se da porque Schindler tenía contrato indefinido con el ’13’, a lo que se suma que en septiembre pasado fue desvinculada bajo el motivo de necesidades de la empresa.

Aquello precisamente habría molestado a la comunicadora, quien tomó la acción antes mencionada.

Desde Canal 13 indicaron al citado medio que: “La periodista Mirna Schindler mantenía contrato indefinido, al que se le puso término el jueves 29 de septiembre de 2022, por necesidades de la empresa”.

“Se pagó lo que correspondía, lo que fue materializado a través de la suscripción de un finiquito. La estación cumplió cabal y oportunamente con todas sus obligaciones como establece la legislación laboral vigente y a su contrato”, agregaron.

Por lo pronto, detallan, las reuniones entre ambas partes han seguido desarrollándose durante los últimos días, en busca de zanjar la situación del despido de la profesional.

Asimismo, indican, de no haber una salida podría existir una demanda laboral contra el canal, bajo la figura del despido injustificado. No obstante, ambas partes sostuvieron que no quieren llegar a ese punto.

Hay que señalar que la conductora estuvo al frente del programa durante 10 meses, permaneciendo en éste hasta finales de septiembre.