A través de sus historias de Instagram, el panelista de Me Late Francisco Halzinki reveló un tenso momento que vivió en la fila de ingreso al Estadio Nacional, en el marco del concierto de Daddy Yankee, luego de que sufriera un asalto mientras esperaba acceder al recinto.

El denominado “experto en reality” se grabó sentado en las butacas del estadio cuando comentó que “pasé por una experiencia más o menos mala, porque hay que hacer una fila muy grande”.

“La parte donde comienza la fila no hay resguardo de carabineros, absolutamente nada”, acusó, señalando que “la gente se empieza a colar y el ambiente no es muy bueno dentro de todo. Solamente hay resguardo policial cuando hay ingreso al estadio”.

“En un momento, se empezó a colar mucha gente en la fila y dentro de eso aparece alguien, se pone detrás mío y me pone un cuchillo en la espalda”, relató, apuntando que no se dio cuenta hasta que “de la nada me saca la billetera, que la tenía en el pantalón”.

“Ahí me doy cuenta y le digo: ‘oye, qué te pasa’, ahí vi que tenía el cuchillo en la espalda y obviamente fue una situación demasiado engorrosa, mala”, añadió.

Tras ello, las personas alrededor del comunicador se alertaron el momento, por lo que el sujeto intentó huir. “En eso la gente como que lo toma, y yo digo ‘me robó la billetera’. Y ahí lo botan, le quitan mi billetera y la logro recuperar”, contó.

“Tenía mi billetera en una mano y el cuchillo en la otra”

En conversación con BioBioChile, el comunicador asegura que si bien ahora está “mejor y más tranquilo”, agregando que pese al momento, prefirió quedarse al show para poder volver a casa acompañado de sus amigos con los que llegó al evento.

“Todo pasó súper rápido. No había resguardo de Carabineros, ni guardias del estadio o de la productora”, acusó.

“En un momento llegó una ola de gente. Fue en ese tumulto de personas, cuando se empiezan a agrupar, que sentí por la espalda, en el lado derecho, un empujón muy fuerte y como que altiro siento un puntazo en la espalda”, relató a este medio.

“Al sentirlo sabes que no es una tijera, no es un cortaúñas, te das cuenta que es un cuchillo”, describió.

Así, el panelista de Me Late reaccionó al asalto cuando sintió que el desconocido dejó de amenazarlo con el arma blanca.

“Volteo y lo veo salir corriendo, entonces se le suman dos personas más en la huida. Ahí empiezo a gritar y mis amigos me preguntan qué me pasó. Yo vi que él iba corriendo con mi billetera en una mano y el cuchillo en la otra”, describió, apuntando que “ahí confirmé que era un cuchillo”.

Con los gritos de él y sus amistades, la gente reaccionó a seguir al antisocial y detenerlo. “La gente lo golpeó un poco y un caballero dice ‘esta es la billetera, ¿de quién es?’ y mis amigos la recuperaron”, contó

“Me sentí vulnerable. Iba por la vía pública, antes de entrar a un concierto. Uno nunca espera que te pase esto cuando llegas para pasarlo bien”, lamentó, aseverando que debido al traumático momento, incluso necesitó ayuda de sus amistades para revivir el hecho porque “las emociones me nublaron”.

“Yo sé que era mi responsabilidad ir al concierto después de ver todo en los matinales y las noticias del primer concierto. Por lo mismo como que uno piensa ‘me voy a arriesgar, cómo va a ser tanto que me pase algo a mí’“, dijo.

“Pagué mi entrada, entonces es una inversión que uno hace para pasarlo bien. La semana pasada fui al concierto de Coldplay y mi experiencia fue completamente diferente. 100% positiva. El ambiente era otro y había más resguardo. Creo que la producción de cierta forma estaba más preparada”, explicó también.

Al ser consultado sobre si realizó una denuncia al hecho, Halzinki responde: “¿A quién voy a denunciar? Imposible denunciar a alguien, tampoco había contingente policial ahí, quizá en Avenida Grecia, pero en Pedro de Valdivia estaba vacío, no había nadie”.

Asimismo, explica que entonces no hubo “absolutamente nadie que te pudiera ayudar, que te dijera ‘¿Qué fue lo que ocurrió?’. O te defiendes solo, o no hay nadie que te ayude”.

Los consejos de Francisco Halzinki tras asalto en concierto de Daddy Yankee

Tras el asalto, el panelista de Me Late asegura que ha recibido el apoyo de sus amistades y familia, lo que considera sustancial para superar el mal momento.

“El grupo de amigos con los que estaban me dieron la contención que necesitaba y me acompañaron en todo momento. Así pude poder volver y decir ya, esto es más común de lo que uno cree. Así que hay que estar preparado y lo más resguardado posible”, agregó.

Asimismo, el comunicador quiso hacer un llamado a las personas que planean ver al músico este jueves. “Hay que evitar ser un centro de atención a la delincuencia, porque nadie te va a ayudar. Yo tuve la suerte de que la gente que estaba en el lugar me quisiera ayudar”, comenta.

Respecto a esto último, aconsejó “tener su billetera y celulares adelante, con mucho cuidado”, así como evitar llevar bolsos o mochilas al recital.

“Lo material se recupera, pero, ¿qué pasa si me apuñalaban en ese momento?”, cuestionó.