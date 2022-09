La influencer lamentó que el quiebre no tiene que ver con motivos de convivencia en la relación. Asimismo, aseguró que continúa queriendo a quien fue su pareja.

La modelo e influencer María Francisca “Kika” Silva confirmó el fin de su relación, apuntando además que el quiebre no se debió a problemas en la convivencia, lamentando que “no terminé por falta de amor”.

La ex SQP realizó una entrevista a fondo con la revista Sarah, donde habló de salud mental y su vida en Estados Unidos. Fue entonces que fue consultada respecto a su estado sentimental.

“Acabo de terminar mi relación, de hecho, es algo que no he comentado a pesar de que me lo preguntan harto por redes sociales”, dijo, destacando a que todo se debió a “un tema mayor de salud”.

De acuerdo a la influencer, la situación “no ha sido fácil”, pero le ha “tocado como aprendizaje”. Asimismo, la misma revista destaca la emoción de Silva al hablar del fin de su romance, a lo que le consultan cómo ha vivido el quiebre.

“Es un tema muy complicado, no terminé por falta de amor”, lamentó. “Hay un tema de salud de por medio, y eso es lo que me emociona más que terminar”, añadió.

De acuerdo a Silva, pese al quiebre todavía mantiene una buena relación con su expareja, apuntando que “puedo llamarlo, puedo verlo, puedo hablar con él sin problema”.

“Hay un tema de salud de por medio, entonces no ha sido fácil y no lo cuento por protegerlo a él y por no exponer su vida, entonces es algo complicado”, cerró la joven modelo.

En marzo de este año, diferentes medios argentinos habían relacionado a la influencer con el actor Benjamín Vicuña, asegurando incluso que el actor le habría sido infiel a entonces pareja, Eli Sulichin.

Entonces, Silva explicó su amistad con Vicuña y desmintió los rumores, apuntando que al actor “siempre lo involucran con cosas que no tienen nada que ver”.

“Fue gracioso porque cuando surgieron los rumores, ese día, yo bromeé con él al respecto. Él tiene su pasado, pero ya se pasan. No se cansan de buscarle pareja”, acusó.