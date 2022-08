Mediante sus Historias, la conocida cantante subió un texto en el que explicó el tenor de los mensajes que la persona le ha hecho llegar.

“Vengo a denunciar públicamente a una persona que está violentándome verbalmente por redes sociales hace meses”, comenzó señalando la artista.

“Poco sentido me hace la vida que predica llevar versus el vocabulario y las amenazas de muerte que me insiste en enviar. Creo importante denunciarle porque me hizo entender que iría a alguna de las fechas para hacerme daño”, agregó.

La intérprete aseguró que junto a su equipo tomarán acciones legales para solicitar una orden de alejamiento “y todo lo que proceda al respecto para cuidar mi integridad y seguridad”.

“Me parece peligroso que además tenga la impunidad para estar dando vueltas, amenazando y violentado mental y emocionalmente a otras personas”, sostuvo.

Finalmente, la cantante expresó sus agradecimientos por el apoyo que ha recibido. A su vez, hizo un llamado.

“No sigamos normalizando el miedo, la violencia y el odio por redes sociales. Nadie merece vivir así”, sostuvo.

En sus Historias además subió algunas capturas de las amenazas que ha recibido por parte de la usuaria.