Por tres años, Florence Pugh (26) y Zach Braff (47) mantuvieron una relación de bajo perfil, al menos hasta que la actriz comenzó a atraer publicidad gracias a su trabajo en Mujercitas y su rol en Marvel.

Los 20 años de diferencia de la pareja los mantuvo en el ojo del huracán, debiendo salir a defender su romance en varias ocasiones. No obstante, la relación llegó a su fin.

Así lo confirmó Florence, quien reveló que terminaron a principios de este año y tal como comenzó, silenciosamente.

“Hemos estado tratando de hacer esta separación sin que el mundo lo sepa, porque ha sido una relación sobre la que todos han tenido una opinión”, afirmó la intérprete de Yelena Belova a Harper’s Bazaar.

“Sentimos que realmente nos beneficiaría no tener millones de personas diciéndonos lo felices que están, de que no estemos juntos. Así que lo hicimos. Automáticamente, se me hace un nudo en la garganta cuando hablo de eso”, reconoció.

Florence Pugh y Zach Braff contra el mundo

La nominada al Óscar, quien varias veces había arremetido contra las críticas, también se lanzó contra los paparazzi por convertir en noticia “momentos privados de la gente famosa caminando por la calle”.

“Creo que está mal”, sentenció. “Solo porque alguien está en el ojo público no significa, cada aspecto de sus vidas deben vistas o escritas”, apuntó. “No firmamos para participar en un reality show”.

Pugh, quien no suele guardarse sus opiniones, en varias ocasiones defendió su relación aludiendo que es una persona adulta, que puede tomar decisiones sola.

“No necesito que me digan a quien debo o no amar y nunca le diría a nadie a quien puede o no amar”, sentenció en una ocasión.

Por estos días Florence Pugh es una las actrices jóvenes más cotizadas de la industria del cine, con varios proyectos en carpeta, incluyendo Don’t Worry Darling -junto a Harry Styles-; A good persona -dirigida por Braff; The Wonder -del chileno Sebastián Lelio-; Oppenheimer y Dune: Part Two.