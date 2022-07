Este lunes, la periodista Mirna Schindler volvió a estar ausente en el matinal Tu Día tras no haber aparecido la semana pasada debido a un contagio por COVID-19. Es por esto que la comunicadora quiso compartir en redes sociales el motivo por el que nuevamente estuvo lejos de la pantalla.

A través de un video en redes sociales, Schindler recordó su anterior contagio y apuntó que el lunes debió haber vuelto al programa matutino. “La verdad es que hace dos o tres días empecé a sentir un agotamiento tremendo”, comenzó explicando.

Al respecto, recordó los síntomas similares a la “gripe fuerte” que tuvo al contagiarse con coronavirus y afirmó haberse mejorado días atrás. Sin embargo, apuntó, “viene esta sensación de que me cansaba por todo, de que no podía hacer nada”.

“Insisto: ya el malestar propio de la gripe se había ido. Pero esto no me lo había esperado, no sabía que existía”, mencionó, a lo que, confusa por su estado, se contactó con el doctor Sebastián Ugarte.

“Él me dijo: ‘claro, Mirna; estás en el grupo del porcentaje, que es uno de cada tres personas, que se han contagiado de COVID y que desarrollan una fatiga post viral’“, recordó.

Sobre aquella fatiga, Schindler la describió como un hecho “fuerte, porque es como que no te responde el cuerpo”. “Yo soy súper pila y hoy estoy con la pila completamente baja, por no decir cero”, explicó.

Asimismo, dio a conocer que actualmente también sufre otros síntomas, como la falta de hambre. “Voy a sentarme a almorzar, como cuatro cucharadas de algo y ya no quiero comer más”, analizó, a lo que apuntó que “hay personas que me han dicho que puedes estar así dos meses. O sea, que te puede tomar mucho tiempo recuperarte”.

Debido a este cuadro, la perdiodista quiso hacer un llamado “a no ver esto (COVID-19) como una gripe. No es una gripe. El COVID es un virus súper maldito, y solo porque estamos vacunados, los que estamos vacunados, podemos vivirlo como lo estamos viviendo”.

“Creo que es muy importante verlo así (con seriedad), porque yo misma no sabía que podía tener esta parte del desarrollo de la evolución de este bicho”, cerró para luego agradecer el apoyo recibido en redes.

El contagio de Mirna Schindler

La semana pasada, Schindler estuvo ausente de Tu Día debido a un contagio por COVID-19. Entonces, dio a conocer su diagnóstico a través de Instagram.

“Finalmente, dejé de estar invicta. Tres años en donde jamás tuve ni el más mínimo resfriado”, dijo entonces para luego explicar que si bien nunca tuvo fiebre, se sintió como “una gripe fuerte con mucho dolor de huesos, de piernas, o sea, despertarme a las 2 de la mañana con dolor de pierna, y ahí métale ketoprofeno para que se me pase y seguir durmiendo y seguir recuperándome”.

Asimismo, la comunicadora dio a conocer su diagnóstico para hacer un llamado a vacunarse, en especial para quienes todavía no reciben la cuarta dosis.