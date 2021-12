Fue hace unas semanas cuando Rafael Araneda debió viajar de emergencia a Chile, el motivo era el delicado estado de salud de su madre, Laura Maturana, quien tiene 94 años.

En ese entonces, el animador indicó a radio Pudahuel que: “Mi viejita se está apagando de a poquito (…) tuve el privilegio de estar aquí con ella, para hablarle y agradecerle y de sentirme orgulloso de ella por sus casi 94 años”.

Araneda estuvo varios días en nuestro país y debió regresar a Estados Unidos, donde vive con su familia. Sin embargo, volvió a los pocos días para ser parte de la Teletón.

Según detalló Meganoticias, de retorno en Miami el comunicador aseguró que su progenitora ha vivido complejos días, aunque espera poder pasar con ella las fiestas de fin de año.

“Mi mamá está mal. Pero cuando digo mal no es una enfermedad específica, sino que es porque está viejita. Y es lo que la medicina determina como falla multisistémica. Las cosas empiezan a fallar porque están viejitas”, indicó.

“Estuvimos 8 días, toda la familia reunida, se le dio hasta la extremaunción o los santos óleos porque ella es muy creyente, es muy católica y lo pidió. Conversamos, nos hablamos cositas lindas. A ratitos estaba más ida, otros más conectada”, agregó.

Asimismo, Araneda expresó que ambos se comprometieron a pasar juntos la Navidad 2021, situación que espera poder cumplir dentro de las próximas semanas.

“Me dijo ‘nos vemos para Navidad’, así que espero y confío en su palabra. Yo creo que así va a ser, ya está un poquito mejor, pero eso no quiere decir que ella tenga algo que se vaya a mejorar. No, el cuerpo ya no funciona como uno esperaría que funcione”, concluyó.