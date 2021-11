Esta sábado Mario Kreutzberger estuvo presente en el programa Alerta de Mega, en compañía de Milenka, mujer que se recupera en la Teletón, y su hijo Andrés. En la instancia, el comunicador habló con Rodrigo Sepúlveda respecto a la cruzada que inicia el próximo viernes.

Como es costumbre, Don Francisco aprovechó de invitar a las personas a donar en la medida de lo posible para la campaña, que llega a la pantalla luego de casi un año y medio.

La Teletón se realizará en el Teatro Teletón con un pequeño aforo de 250 personas y no tendrá su tradicional cierre en el Estadio Nacional.

La meta para este año quedó fijada en $34.703.593.204 pesos chilenos.

Rodrigo Sepúlveda emplaza a los críticos

Al cierre de la entrevista, el periodista realizó un emplazamiento a las personas que critican a la Teletón, asegurando que lo importante es la labor que se lleva a cabo dentro de los centros.

“Ojo con los que hablan mal de la Teletón. Lo he dicho muchas veces acá. El que habla mal de la Teletón es porque no sabe lo que ocurre allí dentro de los institutos y se los digo con toda sinceridad”, expuso.

“Yo no me paro acá para engrupirlos, no tengo compromisos con nadie. La Teletón te ayuda y te ayuda de verdad. Esos que dicen que ‘hay negocios detrás’, a mí no me importa eso. A mí me importa esto, la recuperación de una mujer, de su familia”, agregó.

“Eso es lo que vale, eso es lo que significa la Teletón. Abrazar y llevar a alguien a tener una vida a una persona digna. Eso es la Teletón”, concluyó.

Hay que señalar que el propio Mario Kreutzberger aseguró meses atrás que está será su última Teletón en calidad de animador.