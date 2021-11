El animador chileno Rafael Araneda (52) se refirió este jueves al estado de salud de su madre, Laura Maturana (94), y afirmó que “tiene una fuerza espiritual, física, que nos ha sorprendido a todos”.

En un Live de Instagram desde el estado de Florida, Estados Unidos, su país de residencia, el rostro de televisión compartió con sus más de 835 mil seguidores en el Día de Acción de Gracias.

Así, Araneda agradeció “la buena energía que me han enviado en días en que, debido a la salud de mi mamá, no han sido fáciles. Hoy día está un poquito mejor que la semana en que tuve la posibilidad de estar en mi país, en algo que resultó ser un momento de mucha paz, mucha tranquilidad, mucho amor. De estar”.

“Yo entré a mi casa y no me moví de ahí hasta que me fui al aeropuerto. Ocho días con ella, con mis hermanas, hermanos, sobrinos, hijas, con los nietos de Laurita y bisnietos, con amigos que no aparecían hace mucho tiempo y aparecieron a través de WhatsApp (…) Fue un momento maravilloso”, contó respecto de su viaje de emergencia de hace una semana, cuando su madre se vio delicada de salud.

Más tarde, comunicó que la mujer no tiene ninguna enfermedad de base y que, simplemente, “se va cerrando el círculo y bueno… hay descompensaciones, como sucede cuando el cuerpo ya no es el mismo”.

“Pero ella tiene una fuerza espiritual, física, que nos ha sorprendido a todos y que nos seguirá sorprendiendo hasta que ella quiera, hasta que Dios lo quiera y hasta que la naturaleza lo quiera”, cerro el animador.

El comunicador, tal como informó BioBioChile, siempre ha sido muy cercano a su madre. De hecho, desde la muerte de su padre, vivió con ella en la misma casa hasta que emigró a Estados Unidos.

Mira su Live a continuación: