La actriz Ingrid Parra (37) se convirtió en madre este miércoles, luego que naciera su pequeña Emma. La noticia fue entregada en vivo por Vivi Kreutzberger, animadora de Más Vivi que Nunca de TV+, canal donde solía trabajar.

La información llegó casi al final del programa de conversación, entre aplausos y alegría por el arribo de la menor.

“Le vamos a mandar saludos y les voy a contar que la Peka -como la llaman- recién fue mamá. Nació nuestra Emma, ya casi somos tíos, por supuesto”, dijo Kreutzberger.

Durante la tarde, Parra publicó en Instagram una fotografía que muestra el momento del nacimiento, mientras la bebé llora y es sostenida, presuntamente, por especialistas.



La actriz solicitó que la imagen, que fue calificada como “contenido sensible” por Instagram, no fuera utilizada.

“¡Ya llegué! Emma Ignacia Sales Parra… Aquí estoy, gracias a todos por la preocupación y los mensajes de cariño. Todo salió increíblemente bien… ¡gracias al mejor equipo! Todos preocupados por nosotros”, escribió junto a la captura.

“Les cuento que tiritaba como papel, pero Cristián -su novio- me calmó con amor y mucho cariños… ser mamá es lejos la mejor experiencia del mundo. Gracias Dios por hacer esto posible. No se imaginan la emoción que siento en este momento”, celebró.

Recordemos que el embarazo fue anunciado en mayo pasado, cuando Parra ya tenía cuatro meses de gestación y luego de varios intentos por ser madre, debido a problemas de infertilidad.

En conversación con BioBioChile, en ese momento, sostuvo que durante las vacaciones pasadas tenían todo listo para someterse a la fecundación in vitro, con todos los exámenes realizados, pero “dijimos, relajémonos un poquito (…) y a la vuelta hacemos todo lo que tenemos que hacer. Parece que nos relajamos demasiado. Finalmente no hubo necesidad de hacer in vitro, gracias a Dios porque es carísimo. Salió solita”.

“Era para no creerlo. Nunca había estado embarazada. Nunca tuve una pérdida ni experimenté el tema del embarazo, porque por todos los problemas que tenía nunca lo lográbamos”, continuó. La actriz, en la conversación, advirtió que padece hipertiroidismo y presenta una de las trompas de falopio atrofiadas.

“Pasó cuando tenía que llegar. No hay una explicación científica. Justo en ese momento estaba ovulando por el lado bueno, no sé”, bromeó.