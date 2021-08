Un nuevo encontrón vivió Sergio Arola en el programa El Discípulo del Chef. Esta vez fue con Nicole Moreno, Luli, luego que la exchica reality comiera durante una preparación que estaba realizando su equipo.

Luego que el hecho fuera transmitido en televisión, Moreno arremetió con el jurado español a través de sus redes sociales.

Todo inició cuando el equipo azul de Luli estaba en medio de la competencia y la bailarina se alejó una minutos para ingerir alimentos. Tras ser requerida por Arola, ella sostuvo que comer era parte de su rutina como deportista.

“Es que me importa tres bledos si es tu menú, que tengas que comer cada tres horas. Salvo que sea una indicación médica firmada, con un certificado médico del Minsal, no me lo creo”, respondió el español visiblemente molesto.

Si bien Luli optó por bajarle el perfil a la situación en ese momento, este viernes publicó un video donde dejó en evidencia sus impresiones sobre el hecho.

A eso agregó críticas hacia el español por el trato que le dio durante aquella jornada de grabaciones.

“Sinceramente no sé cómo pueden encontrar ustedes normal esta situación. Agresividad y el maltrato verbal. Sorprendida que mujeres y algunos hombres encuentren normal esta situación. No al maltrato ni al hombre y tampoco a la mujer. Todos merecemos RESPETO. Esto fue Real no un show”, sostuvo.

Por último, Moreno apuntó sus dardos directamente hacia Sergi, quien el capítulo anterior había tenido una discusión con el brasileño Fabricio Vasconcellos.

“La verdad no sé en que mundo estamos, pero te pasaste al tratarme tan mal, y gracias a que le pedí a la producción que sacara lo más terrible. Y no te quedó de otra que pedirme perdón para quedar bien con la gente. Mi pregunta es la siguiente ¿Así tratas a tu esposa? ¿Y a tus trabajadores en tus restaurantes?”, indicó.