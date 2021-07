María Luisa Godoy fue una de las invitadas al nuevo capítulo del estelar Podemos Hablar, el cual se estrenará este viernes. En la instancia, la animadora recordó los angustiantes momentos previos al Festival de Viña 2020.

Durante esa jornada se llevaron a cabo serios incidentes en Viña del Mar, con un ataque al hotel O’Higgins, destrucción de mobiliario público y saqueos a locales comerciales. Aquello evidentemente repercutió en el ánimo que existía en la Quinta Vergara.

“El festival no sabíamos si es que se iba a hacer hasta el último minuto. Horas antes había ciertos códigos que se manejaban si es que, si había tales cosas, o de episodios que pudieran suceder. Pero este festival fue increíble, por el estallido social. Además, a mí me pilló en un momento muy bonito. Pero también muy particular, porque yo estaba embarazada de mi guagua”, indicó.

“Estaba de tres meses (…) entonces uno además anda como emocional, pero estábamos focalizados con Martín en esa noche. Me acuerdo de que me había demorado en escribir un mes la obertura de lo que iba a decir esa noche en Viña y me acuerdo que, incluso nos habían dicho: ‘¡Ustedes no se preocupen, que no les va a pasar nada, porque van a entrar al escenario con 100 artistas!’ y me acuerdo que era una obertura preciosa y terminaba con una canción de los Jaivas y yo había escrito unos versos de los Jaivas para empezar esa noche Viña”, agregó.

En este aspecto, la periodista de Buenos Días a Todos recordó una conversación que tuvo con Pablo Morales, uno de los ejecutivos a cargo del evento, la cual le generó mayor angustia.

“Media hora antes de que empezara el festival nos llaman a la burbuja, que es el lugar donde están los ejecutivos de los dos canales, y me acuerdo que Pablo Morales nos dice: ‘No hay obertura y Mari tu partes, entran a capela y Martín tu después”, expuso Godoy.

“Yo miro a Pablo Morales y le digo: ‘Pablo me puedes agarrar para el hueveo (sic) después de que haga la obertura’´y me dice: ‘Mari es verdad’. Prende los monitores, estaban quemando el Hotel O´Higgins, estaban todos los artistas del hotel O´Higgins y no se podían venir. Me acuerdo que me vino como una angustia que no había sentido nunca”, concluyó.

Hay que señalar que aquella versión estuvo marcada por el denominado Estallido Social en Chile, periodo al cual hicieron referencia varios artistas sobre el escenario, en su mayoría comediantes.

Pese a lo anterior, las seis noches pudieron llevarse a cabo y todos los músicos internacionales salieron a escena.