Hace algunos días la presentadora Fran García Huidobro publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la cual posaba en traje de baño. Al cabo de unos minutos la animadora compartió también una reflexión, en la cual reconoció que estuvo cerca de borrarla.

“Solo quería comentar que anoche subí una foto mía en traje de baño… nunca lo hago porque, en general, no me siento tan conforme con mi cuerpo, como tod@s supongo. Al minuto quise sacarla; por miedo a los clásicos comentarios tipo: ‘te faltan cazuelas’, ‘anoréxica’, ‘das un mal ejemplo con tu delgadez’, etc”, inició.

“Al final la dejé… ¿Por qué? Porque este es mi cuerpo y lo quiero con todos sus defectos y virtudes, y principalmente porque tod@s deberíamos estar orgullos@s de quienes somos, más allá del comentario mala onda”, agregó.

Una situación similar ocurrió con Blu Dumay, hija de María Alberó e hijastra de Iván Zamorano, quien publicó una foto en Instagram luciendo traje de baño y recibió criticas. Una de ella decía: “Deves (sic) ejercitar tu cintura”.

“Me parece impresionante que siga habiendo gente a estas alturas con mentalidad tan cerrada…Que se fijen solo en el físico en vez de la esencia de la persona”, respondió en ese instante la joven.

Una celebridad que también pasó por esta desagradable experiencia fue Camila Cabello, luego que muchas personas criticaran su aspecto físico al ser fotografiada con ropa deportiva en la playa.

“Los que me toman fotos en la playa, corriendo, haciendo mi vida como cualquier persona normal y después las publican hacen lo mismo que si se metieran en mi cuarto. Es una violación a mi privacidad y se siente horrible”. expuso.

Todo lo anterior nos habla del constante riesgo al que están expuestas las figuras públicas y celebridades al presentar contenido en sus redes, donde cada vez se hace más presente un fenómeno infame: la descalificación pública e innecesaria a raíz de la apariencia.

Claramente de esto no están ajenas las demás personas, aquellas que están alejadas de las luces y estrellato. Muchas de ellas incluso sufriéndolo a diario en completo silencio.

¿Qué tanto influye el ‘hate’?

El denominado ‘hate’ (odio en Español) es un fenómeno que siempre ha existido en redes sociales, teniendo en cuenta que en ella se da una especie de ‘protección’ natural a través de pantalla, por lo que no son espacios donde se desarrolle una comunicación cara a cara que ‘delate’ al agresor.

En este sentido la psicóloga Paula Lucherini, profesional de Clínica Las Condes, explicó a BioBioChile que las conductas de odio y desprecio en redes sociales se han incrementado durante el periodo de pandemia.



“Esto en pandemia se exacerbó, porque estamos aislados y probablemente no podemos regularnos estando con otros, contando nuestras penas, diciendo lo que sentimos. Eso ha hecho aumentar las emisión de las expresiones, conductas depresivas o ansiosas”, sostuvo.

En este sentido, la terapeuta sostuvo que lo ideal sería no prestar demasiada atención a lo que dice un desconocido en un espacio de redes sociales. Sin embargo, esta regla no siempre se cumple.

“Ojalá fuera poca la validez, pero hoy en día que estamos tan conectados, y con esto de las ‘funas’ por ejemplo, sentimos que estamos expuestos a los comentarios que hacen otros de nuestros comportamientos y, aunque no lo conozcamos, influye”, comentó.

“Es sumamente complicado no tener conciencia de lo delicado que puede ser el comentario de una persona, y como esto es en un mundo totalmente conectado puede afectar totalmente. En eso necesitamos colocar más apoyo, más comprensión, más cercanías de las que tenemos para no sentirnos desconfiados y no emitir prejuicios”, agregó.

Para la experta, la forma más recomendada para saber lidiar con situaciones desagradables en redes sociales es siempre fortalecer los vínculos con las personas cercanas, sean estas seguidores (‘followers’), familiares y amigos.

“Es por eso que necesitamos más apoyo, más contención, más cercanía con los seres queridos para no sentirnos desconfiados y no emitir juicios de valor hacia otros, sin conocerlos. Es clave también el autocontrol, tanto para publicar como para responder”, concluyó.