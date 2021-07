Hace algunos días, la exintegrante de Rojo Katherine Orellana dio a conocer en redes sociales que estuvo contagiada de COVID, enfermedad que en ella se manifestó como un resfrió fuerte.

Recientemente, en entrevista con Fotech, la cantante nacional sostuvo que la mayor complicación que sufrió en ese periodo fue la separación de 11 días que tuvo con su pequeño hijo Facundo.

“Gracias a Dios todo bien, sólo que tuve que estar sin mi hijo y no realizar envíos de mi détox para bajar de peso. Fue un resfriado, un poco más fuerte, claro. Pero ya pasó”, expuso.

“Mi hijo se quedó con mi mamá, la que siempre me lo cuida. Yo ese día temprano tuve contacto (del cual se enteró posteriormente) estrecho con una persona, la cual me avisó un par de horas después de estar contagiada”, agregó.

En este sentido, la rancagüina expresó que incluso debió acudir al hospital debido a que fue catalogada como contacto estrecho de otra persona. Por fortuna, la enfermedad no requirió hospitalización.

“De inmediato llamé a mi mamá para que se quedara con Facundo (su hijo), fue atroz. Me quedé por contacto estrecho en el hospital, no pude ver a mi hijo en persona, sólo por videollamada por 11 días. Sentí un resfriado, mareos y un poco de fiebre. Tomé los medicamentos indicados y me mejoré gracias a Dios”, concluyó.

Hay que señalar que Orellana tiene un emprendimiento sobre tratamientos Detox, los cuales publicita en redes sociales como productos que ayudan a la baja de peso.