Hace unos días que los seguidores de la actriz y animadora Antonella Ríos notaron que su rostro lucía algo diferente.

Ante los comentarios, Ríos reveló en el programa Me Late Prime de TV+, donde reemplaza momentáneamente a Pamela Díaz, que se había sometido a un procedimiento estético. “Lo que pasa es que yo me hice una intervención quirúrgica, una operación en los ojos”, indicó.

“Aquí en las ojeras, unas ojeras que eran incipientes, pero igual quise hacerlo. Y por eso me tapaba para no asustar al público. Más que falta de respeto, era respeto hacia ustedes para que no vean tremendo monstruo que estaba detrás de los lentes”, señaló al explicar porqué no mostró su cara por algunos días.

La actriz dijo que con la operación sus ojos se ve más almendrados, pero ella lo hizo con otro fin. “Me saqué arriba y me saqué abajo del ojo. Es una tendencia que se llama foxy eyes. La Bella Hadid y todas esas celebrities lo usan. Pero yo no me lo hice para eso, yo me lo hice para recoger aquí, porque yo me pasaba la sombra y como que barría”, aseguró en declaraciones recogidas por Glamorama.

“Quiero contarles que yo también tengo una clínica estética en la cual por supuesto voy a seguir con el tratamiento de láser, para hacer entre la cirugía y el tratamiento y lograr disimular”, añadió.

Asimismo, a través de una historia de Instagram dijo que el procedimiento se llama blefaroplastia y que tiene “resultados preciosos”.

De acuerdo a Clínica Mayo, la blefaroplastia busca “reparar los párpados caídos y puede consistir en la eliminación de exceso de piel, músculo y grasa”. Según explica, a medida que las personas envejecen “los párpados se estiran y los músculos que los sostienen se debilitan. En consecuencia, se puede acumular un exceso de grasa arriba y abajo de los párpados, lo cual provoca cejas flácidas, párpados superiores caídos y bolsas debajo de los ojos”.

“Aparte de parecer que tienes más edad, una flacidez importante de la piel alrededor de los ojos puede reducir la visión lateral (visión periférica), especialmente en las partes superior y externa del campo visual. La blefaroplastia puede reducir o eliminar los problemas de visión y hacer que los ojos parezcan más jóvenes y más alerta”, añade.