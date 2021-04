La comediante Yamila Reyna reveló hace algunos días que el arquero de Unión Española, Diego Sánchez, le pidió matrimonio. Por supuesto, la noticia la reveló en Instagram y con la foto de argolla de rigor.

“(Acepto) a pasar el resto de nuestras sonrisas juntos! Te amo con locura @diego13_sanchez”, agregó la argentina.

“Fue de película. Casi me muero, no supe qué hacer. Me dijo muchas cosas muy lindas y así fue nuestro compromiso, en la cocina de la casa”, contó en redes sociales.

A menos de una semana de eso, Reyna volvió a las redes sociales para responder a una polémica surgida tras el anuncio de su matrimonio.

Resulta que en el programa Zona de Estrellas de Zona Latina, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que, a pesar de estar separado de hecho, Sánchez seguiría casado legalmente.

“Hay un conflicto bastante importante. El ‘Mono’ (Sánchez) se había casado antes en el año 2017 y tengo en mi poder el certificado de matrimonio”, aseguró.

En el documento aparece que el futbolista contrajo matrimonio el 25 de marzo de 2017, en San Felipe. “Él legalmente está casado, pero ya se separó de su ex mujer, no tiene una relación (…) En lo legal, al día de hoy, él no podría casarse con Yamila porque está casado legalmente”, sentenció Gutiérrez.

Tras los comentarios de Gutiérrez, la comediante usó sus redes sociales para responder a la polémica, y a la vez promocionar una de las marcas con la que trabaja. “Yo ocupo mi vida cosechando éxitos, mientras otros hablan de mí en un programucho que tiene menos rating que sus propias vidas”, sentenció.

“Pero los felicito! Porque hablar de mí es un muy buen tema de conversación”, agregó y finalizó el mensaje deseando un “bonito día y emanen amor porque todo lo que desean siempre se devuelve”, cerró.

Sánchez, en tanto, replicó el mensaje de novia. “Puta madre que eres hermosa vida mia. Me encantaaaaaaaas sabí (sic)”, escribió

A través de WhatsApp, la comediante explicó un poco más situación en el programa Me Late de TV+. “Él está separado hace dos años, hay un cese de convivencia que está presentado, hay un divorcio en curso que si Dios quiere, el próximo año ya va a salir. Estamos a la espera de la justicia y a la espera también de que la pandemia pase un poco para traer a mi familia y a mis amigos de Argentina para celebrar esta unión”, afirmó.

“Voy a esperar el tiempo que sea necesario para casarme con Diego, ambos lo tenemos conversado, lo hemos hablado y lo hemos decidido así. Nuestro amor es enorme, es legal y es puro y es del bueno, así que yo creo que hay muchas personas que les molesta esta noticia, que están muy lejos de tener estos sentimientos en su vida, yo lo lamento por ellos, pero no es mi caso, nosotros estamos muy bien”, cerró.