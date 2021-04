La abogada Helhue Sukni reveló en redes sociales, que dos de sus hijas sufrieron un violento portonazo el pasado lunes.

La llamada “abogada de los narcos” aseguró que salió a buscar a los atacantes de Fadwa y Samia Rabi (a quien llama ‘Bombona’), por La Pincoya, pero que no ha podido dar con ellos.

“Le hicieron un portonazo a la Fadwa con la ‘Bombona’ (su hija menor). Pelearon con los gallos, a la Fadwita le rompieron la mano”, contó.

Tras lo ocurrido Sukni afirmó que tenía intención de denunciar a los delincuentes, pero hizo un llamado a los delincuentes para que le devolvieran sus cosas.

Samia, la hija de la abogada, revivió lo ocurrido ese lunes en el matinal Mucho Gusto. “Bajaron a mi hermana con pistola. Me asusté, no me iba a quedar quieta mirando cómo la asaltaban. Quizás algunas personas dirán ‘chuta, qué valiente no ponerse a llorar y tirarse al suelo. Trataron de pelear’, pero tampoco es como gratificante”, dijo.

“Eran 3. En un minuto. Uno lo piensa pero la reacción es distinta. Estar en la situación es muy distinto”, afirmó.

Por su parte, la abogada también contó su mayor temor. “A mí el tema de los portonazos me tienen bien chata. Anoche cuando me acosté y puse la cabeza en la cama le di gracias a Dios, porque yo podría haber estado afuera del SML esperando que me entregaran el cuerpo de una de mis cabras”, dijo.

“Yo me fui rajada para allá, al lugar de los hechos, no pedí ni salvoconducto, y la gente miraba como tonta, nadie hizo nada. Había gente parada a los alrededores. Y lamentablemente nadie hizo nada por auxiliar a las niñitas”, recordó.

Para Sukni la peor parte fue que sus hijas fueran apuntadas con armas de fuego. “Anduve hasta las 10 de la noche fuera buscando las cosas de las niñas, pero no encontré nada, pero cuando llegué a la casa sentí una sensación extraña, porque de pensar que mis hijas fueron apuntadas con la pistola y que más encima cometieron el error de defenderse…”, reconoció.

“Si que se lleven las cosas, no importa porque uno las vuelve a comprar, pero ¿te imaginas le hubieran pegado un balazo a la ‘Bombona’ o a la Fadwa?”, agregó.