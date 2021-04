Las hijas de la abogada Helhue Sukni fueron víctimas de un violento portonazo la mañana de este martes, lo que hizo reaccionar de inmediato a su madre, quien exigió por redes sociales a los delincuentes que devuelvan las pertenencias de las jóvenes.

La llamada “abogada de los narcos” subió un breve video a Instagram, donde aseguró que salió a buscar a los atacantes de sus hijas, pero que no ha podido dar con ellos.

“Amigos les contaré algo. La tía Helhue anda desde las 11 de la mañana en la calle porque le hicieron un portonazo a la Fadwa con la ‘Bombona’ (su hija menor). Pelearon con los gallos, a la Fadwita le rompieron la mano”, contó.

Sukni afirmó que su intención no es denunciar a los ladrones, pero sí recuperar sus cosas. “Aquí la huea (sic) es sin sapear (sic). Quiero que el hueón (sic) escuche, o alguien que sepa, quiero que me entreguen la mochila Louis Vuitton, yo no voy a sapear”, reiteró.

Tras ello, también amenazó a los delincuentes. “Las apuntaron con armas de fuego. Está el video con el arma de fuego; está el jockey rojo, el que la ‘Bombona’ te sacó. Si me estás escuchando la ‘Bombona’ te sacó el jockey rojo que tenías, están haciendo las pericias. Llevabas guantes cuando te subiste arriba del porche”, sentenció.

“Te digo al tiro, te digo la verdad, yo no voy a descansar hasta que me devuelvan las hueas (sic) de mis hijas. Devuelven las mochilas de mis hijas que no me costaron dos chauchas. Así que este video amigos es para los hueones (sic) que se pasaron de ‘vios’ (sic) y que se pitearon (sic) a las cabras (sic)”, agregó.

“Les digo al tiro, yo no voy a sapear (sic), a mí no me interesa tener a los hueones (sic) presos, a mí me interesa que me devuelvan las cosas. Así que háganse el ánimo y empiecen al tiro nomás”, finalizó.

Esta no es la primera vez que la profesional es víctima de la delincuencia. Hace algunos años sufrió un robo en su casa, donde le sustrajeron ocho lujosas carteras Louis Vuitton (con billeteras, monederos y llaveros), las que más tarde recuperó por su cuenta gracias a la ayuda de algunos clientes.

Según dijo la abogada en ese tiempo, cada cartera estaba avaluada en dos millones de pesos. Las billeteras, en tanto, superan los 500 mil pesos; los monederos se ubican en los 250 mil pesos; y los llaveros bordean los 300 mil pesos.