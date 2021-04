Comentada ha sido la participación de la actriz y candidata a constituyente Yuyuniz Navas en el programa Aquí se debate de CNN Chile, donde emitió varias opiniones polémicas y algunas sin asidero en la evidencia científica e incluso histórica existente.

Por ejemplo, señaló que “Chile debe salirse de la ONU y dejar de vender el país. Es impresentable e inadmisible”. Ante la consulta de la periodista Mónica Rincón: “¿Qué país se ha salido de la ONU?”, Navas dijo: “ehh, mira, no me acuerdo dónde leí, o sea, cuál país se salió de la ONU, que a raíz de eso me sentí inspirada, no, no tengo el dato ahora, pero tenemos que mirar el mundo como es, cíclico, que cambia”.

Luego, afirmó que el Covid-19 fue creado. “Yo intuyo que este virus fue lanzado con un interés político y económico de China y el gobierno comunista”, manifestó.

Entre las tantas reacciones a sus polémicas afirmaciones, estuvo la de la actriz Daniela Ramírez, conocida por sus roles en teleseries como Amanda y Amor a la Catalán, quien criticó duramente a Navas.

“A esta persona la conocí en (yoga) Bikram, con una necesidad imperiosa de pertenecer en redes sociales y farándulas varias. No había espíritu”, manifestó Daniela en sus historias de Instagram según consigna Glamorama.

“Me llama enormemente la atención su capacidad ácida y barata de provocar y defender banderas retrogradas. No vote por ella, no sé cuál es su talento, pero empatía no tiene. Como influencer todo”, añadió.

Dice que no se vacunará

Poco después de su polémica participación en el debate de CNN, Navas estuvo en un live en redes sociales junto al exsubsecretario de Redes Asistenciales y también candidato constituyente, Arturo Zúñiga. Allí, la actriz indicó que no se vacunaría contra el coronavirus, pese a toda la evidencia que respalda la efectividad de éstas.

“No creo en la vacuna para mí, en lo personal yo no creo en la vacuna, no me quiero vacunar, nunca me he vacunado, de chica recibí todas mis vacunas, pero la última vez fue como en la universidad como de la influenza”.

Ante el llamado de Zuñiga a tener cuidado con sus palabras e informar adecuadamente, ella dijo que estaba en su derecho a tomar decisiones.

“Yo vivo en un país democrático donde puedo elegir sobre mi vida, y eso no me pone en una etiqueta de irresponsable, no tengo ninguna actitud irresponsable, la vacuna es una elección de cada uno, encantada estoy en ese 10%, y me encantaría que me respetaran por elegir no vacunarme, porque es mi derecho”, agregó.