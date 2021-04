Fue este miércoles que la comunicadora social Gissella Gallardo reveló que había sufrido un infarto o trombosis de pulmón que, hasta las últimas horas, la ha tenido internada en una clínica de Santiago. Recientemente, a través de sus historias de Instagram, la mujer contó cómo vivió la afección. “Un dolor terrible, no podía respirar”, fue parte de su relato.

Todo comenzó, dijo, el domingo en la tarde, cuando empezó a sentir un dolor de espalda que pensó que era muscular. Tras llegar a su casa, aún con la molestia, decidió ponerse calor en la zona y tomar un analgésico, que no lo atenuó.

La mujer, casada con el futbolista Mauricio Pinilla, decidió comentarle a su esposo durante esa madrugada sobre la dolencia, debido a que mientras dormían la afección se notó con más fuerza. “Un dolor terrible, no podía respirar, me ahogaba, me desesperaba más (…) insoportable, unas puntadas abajo de las pechugas, costillas. No tenía idea qué me estaba pasando”.

“Le dije ‘gordito, despierta, tenemos que ir al doctor porque no me siento muy bien"”, relató. En el recinto asistencial, continuó, fue atendida por un urgenciólogo que le entregó el diagnóstico. “No le creía (…) cómo iba a trener un infarto al pulmón”, sostuvo.

No obstante, tras la realización de exámenes médicos se convenció: “Efectivamente salía eso. Me trasladaron en ambulancia a la otra clínica que estaba más preparada. Llegué y estuve todo el día en urgencias y de ahí, sigo acá”.

La Clínica Mayo de Estados Unidos señala que el infarto pulmonar podría ser una patología mortal. Según cifras de la institución, al no ser diagnosticada a tiempo, podría procovar la muerte de alrededor de un tercio de los pacientes.

El cirujano vascular de la Clínica Universidad Los Andes Lucien Chassin-Trubert, explicó previamente a BioBioChile que “el tromboembolismo pulmonar es el bloqueo repentino de una arteria principal del pulmón”.

“Por lo general, es debido a un coágulo de sangre que se desarrolla en otra parte del cuerpo, principalmente en las venas profundas de las piernas, desde donde se desprende y viaja por el torrente sanguíneo hacia el pulmón, produciendo un bloqueo del núcleo del corazón e impidiendo tomar oxígeno”, agregó.

Los síntomas, por otro lado, pueden aparecer abruptamente. “Podrían incluir repentina falta de aliento, dolor agudo en el pecho a menudo agravado por la tos o el movimiento, dolor de espalda, sudoración excesiva, taquicardia y respiración agitada”, detalló.

La Clínica Mayo, en tanto, advierte que entre los factores de riesgo se encuentran enfermedades cardiovasculares, cirugías recientes, tabaquismo, sobrepreso, trastornos de la coagulación y la reciente enfermedad del covid-19. Esta última fue descartada por Gallardo

La mujer, en los videos, informó que su alta está programada para este viernes “pero no sé todavía porque sigo con dolor, lo tengo mucho más fuerte que ayer. Todos los días baja y sube”. “Estoy bien y es lo más importante. Estoy viva. Solo quiero irme a mi casita”, afirmó.

Respecto de las causas que la llevaron a quedar en la clínica dijo “no tener idea”. “Puede ser por el cigarro (…) por algún coágulo que tenía en mis piernas, que subió y se puso en el pulmón. Puede ser por el anticonceptivo”, hipotetizó.

La comunicadora social cerró detallando a sus más de 280 mil seguidores que tiene “una parte del pulmón muerta” y pidió que “se cuiden, que al menor síntoma que tengan vayan a un doctor y pregunten, porque son esos segunditos que te salvan la vida”.