Las cuarentenas que se han establecido en el país, con motivo de la pandemia, han significado un gran obstáculo para las personas que gustan de hacer deporte al aire libre. Debido a esto, en los últimos meses se implementó una franja matinal para realizar actividad física entre 06:00 y 09:00 horas.

No obstante, muchas personas constantemente señalan que aquel no es un horario cómodo, por lo que en varias ocasiones se ha propuesto que exista un lapso de tiempo similar durante las tardes.

En este contexto, este viernes el animador José Antonio Neme reconoció en el matinal Mucho Gusto que en ocasiones ha realizado actividad física en el exterior estando en cuarentena, sin antes pedir algún permiso.

Sus dichos aparecieron luego que en el panel del programa se analizara el caso de Cristofer Jarpa, deportista que estuvo detenido por realizar ejercicio físico fuera de la franja “Elige Vivir Sano”.

“Voy a abogar por el deporte en este espacio ¿Sabes por qué lo digo? Porque yo corro fuera de hora, me expongo a que me detengan cuatro horas en un calabozo”, inició Neme.

“Yo lo reconozco acá, soy una persona franca. No puedo utilizar la franja de la mañana porque evidentemente tengo que trabajar y yo no puedo dejar de hacer deporte, no voy a dejar de hacer deporte, porque a mí me sirve el deporte, también es parte de mi salud”, agregó.

En este sentido, el periodista indicó que suele realizar rutas sin alejarse mucho de su casa, dentro de lo que considera como un radio aceptable.



“Corro sin permiso, no puedo sacar un permiso. Tendría que mentir, decir que voy a la farmacia, o al supermercado. Hago una ruta solo, en calles pequeñas, cerca de mi casa, en un radio aceptable”, indicó.

Por último, Neme basó sus dichos dejando entrever que entre las personas existe una fatiga pandémica, por lo que se hace necesario tener un espacio de liberación.



“Yo sé que hay un discurso instalado súper correcto de que hay que cumplir, pero no hay que ser arbitrarios, hay cosas que tienen que ver con el sentido común, y la gente está harta de que le digan lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, y no le den explicación”, concluyó.

Cuestionamientos

Los dichos del periodista fueron criticados por otros miembros del panel, quienes sostuvieron que la actitud que había tenido el periodista no era la correcta.

En primer lugar la Capitana de Carabineros Pamela Sandoval, del Departamento de comunicaciones de Carabineros, no debían realizarse excepciones al reglamento actual en medio de las cuarentenas.

“Si todos hacemos excepciones a la norma, no se cumple el objetivo que es reducir la movilidad”, indicó.

Paulina de Allende-Salazar, por su parte, explicó que: “Las UCI están hoy llenas de gente menor de 39 años”.

Ante esto, Neme respondió que: “Te aseguro que las UCI están llenas no porque un atleta salió a correr solo, en la tarde, a última hora y lo dejaron detenido cuatro horas”.

“Así como para ti es importante el deporte, para otros es importante jugar a la payaya, da lo mismo. El tema es que de verdad estamos en una crisis, y salvo que sea para comer o por una urgencia médica, a mí me parece que es de alto riesgo”, De Allende-Salazar.

La Capitana Sandoval cerró la discusión realizando un llamado a seguir las normas, por el bien de la comunidad: “No es el momento. entiendo que hay gente que necesita salir de su casa o ir a hacer deporte, pero si hay una franja horaria que se fijó para dar esta facilidad, cooperemos todos en tratar de cumplirlas”.