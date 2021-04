13 abril, 2021 | Publicado a las 14:43

Rafa Araneda se emociona tras conocer la renuncia de compañera de animación: "Te voy a extrañar"

Fue en septiembre del año 2019 cuando Rafael Araneda debutó en el programa Enamorándonos que transmite la cadena Univisión, en Estados Unidos.

En el espacio que ayuda a las personas a encontrar pareja, Araneda comparte la animación con la modelo Ana Patricia Gámez, con quien han generado una muy buena química.

Sin embargo, el pasado lunes la mexicana anunció su salida del programa tras dos años en la conducción. “Después de una década de trabajar en televisión, he tenido muchas bendiciones en mi vida, grandes experiencias, he sido afortunada porque he pertenecido a un programa de transmisión diaria“, expresó.

Asimismo, destacó que los televidentes han podido verla en diferentes etapas de su vida. “Me vieron crecer como profesional (…) He trabajado para Univisión en diferentes programas, pero ha llegado el momento de tomar una decisión“, añadió.

En este contexto, Gámez admitió lo difícil que es no poder pasar tiempo con sus hijos. “Cuando me despedí de mi padre y no lo volví a ver, entendí aún más la importancia de vivir con esas personas los momentos especiales”, reflexionó.

“Mis hijos tienen casi 6 y 3 años, y como madre he decidido hacer una pausa en mi carrera profesional para dedicarme a ser mamá 24/7. La niñez de mis hijos avanza y yo quiero estar en esos momentos con ellos”, destacó la modelo mexicana.

Le dedicó palabras a Rafael

La animadora que dejará el programa en junio, le dedicó tiernas palabras a Araneda. “Aquí sigo contigo, mi querido Rafa, porque he tenido el mejor compañero de todos, el que me ha hecho crecer y aprender, realmente siento que nuestra amistad seguirá. Te quiero mucho, gracias por estar siempre presente“, dijo.

Rafael por su parte, le expresó su apoyo en esta decisión y se mostró muy emocionado con su partida. “Benditos tus hijos porque van a poder ‘sacarle el jugo’ a su madre, que yo la he visto cómo sufre cuando llega a casa y ustedes están durmiendo“, admitió el animador.

“Te voy a extrañar, pero uno no puede competir, ni el mejor rating se compara al amor de madre”, reconoció finalmente Araneda.

Revisa el momento a continuación: