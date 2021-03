Con más de 1,2 millones de reproducciones en uno de sus recientes registros, el actor Fernando Larraín (58) se ha convertido en toda una celebridad en la aplicación de videos TikTok.

La plataforma, que permite publicar secuencias de no más de un minuto y está dirigida a personas que tengan sobre 13 años, ha ganado popularidad en el mundo y en Chile durante la pandemia de covid-19.

Hasta este miércoles, el reconocido actor de la extinta comedia Casado con Hijos acumulaba poco más de 184 mil seguidores y bordeaba los 900 mil ‘me gusta’ en sus 82 videos… que no son más que situaciones graciosas con cierto nivel de producción.

En concreto, el registro que supera el millón de visualizaciones es un dúo que muestra un montaje de Larraín bailando twerk con movimientos de cadera de una mujer, mientras él sólo enseña la parte superior de su cuerpo.

En conversación con Las Últimas Noticias, Larraín aseguró que fueron unos trabajadores suyos quienes le sugirieron crearse una cuenta en TikTok y que su único requisito era “que el tema mío era la actuación y que quería hacer cosas con ese corte”.

“La idea era hacer algo distinto y diferente y lo hemos estado haciendo con estas cosas que sirven como distensión”, agregó.

Respecto de su éxito, no obstante, tuvo una particular reacción. “No te puedo creer. Chuta, recién me estoy desayunando con la noticia”, dijo.

Luego explicó que no sabe dónde revisar sus videos, “así de poco tecnológico soy. ¿Tengo dirección en TikTok? No tenía la menor idea”.

Mira más videos del actor a continuación:

El lado amargo

Si bien la aplicación puede resultar divertida, existen riesgos para los menores de edad que la utilizan, tal como previamente advirtieron dos especialistas a BioBioChile.

Y es que para los usuarios de cualquier edad no es extraño encontarse con contenido que, si bien no es pornográfico -algo que, insisten en la plataforma, está prohibido-, si existe el contenido erotizado, que desliza cierto nivel sexual. Algo preocupante para expertas que, advierten, podría afectar el crecimiento de los menores.

“Esto podría estar erotizando a los niños. Se va alterando su desarrollo normal y tenemos a niños con conductas sexualizadas. O menores que se ven y parecen adolescentes o adultos en miniatura. Hay que poner una voz de alerta para saber qué están viendo”, indicó Bárbara Azócar, psicóloga clínica de la Universidad del Desarrollo.

Daniela Castro, psicóloga del Centro de Psicología Integral de la Persona de la Universidad Finis Terrae, señaló por su parte que muchos videos “son sexualizados, bailes muy erotizados”. “Comparten muchos videos que, en primer lugar, tienen letras que son muy sexualizadas y bailes que, también, pueden generar una imagen de que el valor de la persona está en sus características físicas… y mirar a las personas como un objeto sexual”.