La influencer chileno-canadiense Vesta Lugg dio cuenta de una desagradable situación de acoso callejero que vivió durante esta jornada, mientras realizaba un trámite. En sus redes sociales, la joven expuso que sujetos la abordaron desde un auto y le gritaron diversos tipos de mensajes.

En su cuenta de Instagram, Vesta habló de lo sucedido y envió un mensaje especial, tanto a mujeres como hombres, respecto a este tema en particular.

“Hoy caminando de vuelta de un tramite a las 10 de la mañana, con abrigo que me tapaba hasta las rodillas, viví nuevamente una situación incómoda donde nuevamente tuve que corregir, destacar limites y protegerme ante 5 hombres en un auto”, contó.

“Se detuvieron al costado mío, empezaron a manejar mas lento, y a decirme: ‘Hola Rusia, estay buena Rusia, para dónde vas Rusia, ¿te llevamos Rusia?’. A la cuadra y media, me saqué los audífonos con el corazón palpitando a mil y les pregunté si se les había perdido algo. Su reacción fue: ‘Ay ya, si tampoco estay tan buena’ y aumentaron velocidad y se fueron”, agregó.

Luego de relatar lo sucedido, la influencer se refirió a la situación de acoso callejero que viven mujeres en todo el mundo.

“¿Por qué cuando te digo que NO tu reacción inmediata es herir, ofender y atacar? ¿Por qué no simplemente reconocer el limite que estoy definiendo y dejarme tranquila? ¿Por qué tengo que irme caminando y llorando y tener que mandarle mi locación a mi mejor amigo cuando tu te vas cagado de la risa con tus compañeros?”, indicó.

Acoso vivido en Estados Unidos

Para profundizar más en su denuncia, Vesta publicó un video donde muestra un acoso callejero que vivió en Estados Unidos hace algunos años, cuando sujetos le gritaron algunos epítetos desde un auto y ella los increpó.

“Cuando subí este video hace unos años, muchos me escribieron diciendo que mi ultima respuesta: ¡Ándate a la concha de tu madre. No me hables así. Aléjate de mi’, fue demasiado agresiva y que no era la ‘forma’ correcta. ¿Y la agresividad y acoso previo que recibimos nosotras?”, puntualizó.

Tras subir las imágenes, la joven recibió el apoyo de varias famosas del espectáculo nacional.