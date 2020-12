La noche del pasado lunes se vivió la esperada final del programa Yo Soy, el cual coronó al cantante Cristóbal Osorio como gran ganador por su notable imitación de Raphael de España.

El artista se llevó un premio de 15 millones de pesos y una ovación de parte de sus colegas y el jurado, en una definición que marcó un rating histórico de 25 puntos.

En declaración al diario La Cuarta, Osorio dedicó este triunfo a su abuelo, quien fue la persona que lo acercó al mundo de la música del cantautor español.

“Perdí a mi abuelo hace poco y me afectó mucho dentro de la competencia, porque era mi partner, mi amigo, mi compañero, siempre cantábamos, estaba ahí apoyando, dando consejos, no se perdía ni un capítulo. Y saber que hay una persona tan importante en la vida de uno y que no está, es muy difícil”, indicó.

Sin ir más lejos el propio joven sostuvo que fue su abuelo quien le dijo, años atrás, que comenzara a cantar las canciones de Rafael y adoptara su estilo sobre el escenario.

“Le gustaba mucho esta época de artistas, la música, los grandes ídolos de esos tiempos. Una vez en una feria le regalé un CD de Raphael, por cosas de la vida, y un día conversando me dijo que si alguna vez quería ser artista y tener un referente, que fuera él, porque es un artista que se entrega por completo, que actúa. Y yo le hice caso”, comentó.

Asimismo, también comentó que quedó asombrado con el español cuando se presentó en el Festival de Viña del Mar en el año 2005.

“(Me gustó) cuando lo vi en Viña. Partí imitándolo con 22 años, sabiendo sólo un tema. Fui a probar suerte, al casting, hice lo mejor que pude y clasifiqué, pero tenía fuertes competidores, compañeros que llevaban años interpretando a un personaje y había cierta desventaja, estaba recién partiendo”, señaló.

“Ahora, el 2020, me puedo sentir desarrollado, realizado, me he esforzado mucho y creo que se ha visto en la pantalla”, agregó.

Hay que señalar que Raphael se impuso en la final a la imitadora de la mexicana Ana Gabriel, debido a que sacó un 35% de los votos electrónicos, mientras que su compañera consiguió el 20%.