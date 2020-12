10 diciembre, 2020 | Publicado a las 12:01

10 diciembre, 2020 | Publicado a las 12:01

Pamela Díaz y su sincera posición sobre la maternidad: "No tengan hijos, es un cansancio"

Pamela Díaz y su sincera posición sobre la maternidad: "No tengan hijos, es un cansancio"

Pamela Díaz tiene tres hijos: Trinidad (19), Mateo (13) y Pascuala (4). La animadora comparte constantemente su vida familiar en redes sociales donde aparece en compañía de ellos cantando o lanzando bromas.

No obstante, hace unos días, la comunicadora realizó una sincera confesión en el programa de Instagram de Pancho Saavedra, cuando éste le mostró una foto de su hija mayor, consignó Glamorama.

“¿Qué onda lo linda?”, partió diciendo Saavedra, a lo que Díaz agregó: “A la madre, ¿a quién más va a salir? Está claro”.

Dicho eso, el animador le preguntó qué significaba la maternidad para ella, ya que él consideraba que su vida familiar estaba súper resuelta con sus hijos. “Te sientes una mujer profundamente afortunada y feliz de tener los hijos que tienes, me imagino. ¿Qué significa la maternidad para ti?“.

“No“, contestó Pamela sonriendo ante lo cual Pancho le pidió más seriedad, también entre risas.

“Estoy cansada. ¿Sabes lo que es estar con estos cabros todos los días? Es más, toda la pipol, hay tres mil personas (conectadas a la transmisión en vivo), les quiero decir: no tengan hijos. Es un cansancio. Tienen que trabajar por obligación y no solamente por ustedes. Tiene cosas muy lindas, pero de verdad que… (Trini) Tiene 19, salió de cuarto medio y tiene un genio… Yo le digo ‘Trini, viene la graduación y la cuestión’. ‘¿Y?, qué lata, no quiero ir, que fome, hazlo tú poh’”.

Tras sacar a relucir una experiecia laboral previa de Pamela y Pancho, este último le comenta que ese carácter especial de “Trini” es una herencia de ella. “Tú fuiste súper pesada cuando eras más chica“, le dijo el rostro de Canal 13.

“Sí, ¿pero sabes lo que me pasa? Que los cabros de hoy día -no sé si les pasa a todos los que nos están mirando- yo siento que uno era más aperrado. Por ejemplo, quería algo, yo iba y tocaba la puerta: ‘Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y ayúdenme’. Yo iba a casting de rubias po’, si soy idiota, pero yo quería trabajar”, aseguró.

“Yo buscaba mi pega, iba para allá, después me iba a otro casting. A veces cuatro horas para que se abriera otro casting y yo hacía la fila, no comía nada. Mal. Pero porque yo quería trabajar y ser modelo en ese momento. Después ya me gustó más la tele y me gustó obviamente la plata que se pagaba y ahí empecé todos los días y me metí a todos los concursos donde salí segunda”, agregó.

Su comentario iba a que -en su visión- actualmente los jóvenes no son tan proactivos, aunque reconoció su responsabilidad en ello. “Obviamente uno también les da casi todo. Si es mi culpa”

Saavedra consultó: “¿Tú sientes que de pronto ha sido como tu culpa darles las cosas en bandeja a tus hijos?”

“Sí, porque en general cuando uno se queja, te quejas porque más encima yo los enseño y yo los educo. Pero en general siempre les facilitas todo y obviamente, si tienes, tratas de darles la vida un poco más fácil. Tienen muchas más oportunidades que tienen otras personas”, contestó sinceramente la ‘Fiera’.

Por último, aclaró que si bien tiene una buena relación con su hija mayor, no es de amigas sino que es de madre e hija. “Lo bueno que tengo con la Trini es que yo soy su mamá, no soy su amiga. Nos llevamos bien, conversamos, no somos mucho de abrazos porque yo soy un poco fría. Estoy criada un poco así, mi mamá también, para el Año Nuevo es como ‘ya, ya, listo, chao’”.