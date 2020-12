La periodista Monserrat Álvarez, actualmente en Chilevisión, estuvo invitada al programa Domingos Dominicales de Felipe Bianchi y Mauricio Contreras, en el cual habló de sus inicios en los medios de comunicación. Una de las revelaciones que llamó la atención fue que Periodismo no estaba en sus prioridades a la hora de estudiar.

En aquella conversación, la actual conductora del matinal Contigo en la Mañana sostuvo que lo que realmente le apasionaba en su época de estudiante era la Historia, por lo que se matriculó en Licenciatura.

“Yo nunca quise estudiar periodismo. Yo quería ser historiadora, siempre me gustó la historia y nunca en la vida se me pasó por la cabeza ser periodista jamás”, indicó.

No obstante, la comunicadora dejó entrever que aquella carrera no estaba muy en relación a su propia personalidad.

“Caché que andaba media deprimida, esta cosa que era como para adentro. Me iba al archivo nacional a hacer un trabajo y lo pasaba bien, pero era un trabajo muy solo y muy para adentro”, sostuvo.

Fue así como, al cabo de un tiempo, su madre le propuso realizar una carrera paralela, debido a que su universidad lo permitía. Fue así como se matriculó en Periodismo.

“Me dice ‘¿por qué no pruebas? En la Católica hay carreras paralelas y haces periodismo’. Di la prueba especial y quedé. Era un poco ingrato, porque yo llegué y no tenía curso de periodismo, porque tenía ramos de primero, segundo y tercero. No tenía una generación”, indicó.

“Había olvidado mi esencia metida en los archivos de historia. Fue súper casual y no pensado el estudiar periodismo. Ahí me reencontré con mi personalidad que es sociable, habladora y por suerte se dio”, agregó.

Hay que señalar que, durante su carrera en medios televisivos, Álvarez estuvo en los departamentos de prensa de TVN y Canal 13. Actualmente se desempeña en el matinal de Chilevisión.