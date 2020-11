27 noviembre, 2020 | Publicado a las 09:07

Ceci Gutiérrez reveló que Sergio Rojas no sigue en Primer Plano del Pueblo: Estoy un poco shockeado

Una sorpresiva noticia dio a conocer este jueves la conductora del Primer plano del pueblo, Cecilia Gutiérrez. Al comienzo de la emisión dijo que continuaría el proyecto sola, sin su compañero Sergio Rojas.

“Hay confianzas y hay quiebres que son irreparables en muchas cosas, sobre todo porque él va a seguir trabajando en Me Late y para mí ya es etapa superada y yo jamás lo iba a hacer elegir entre el Me Late y el Primer plano del pueblo, entonces como no lo iba a hacer elegir, elegí yo”, comenzó diciendo Gutiérrez.

“Opté por continuar este proyecto sola inicialmente, vamos a ir sumando gente de a poco”, agregó, dejando en claro que el cariño por Rojas, a quien conoce hace 15 años, se mantenía intacto.

Incluso, Rojas se mostró en “shock” en la transmisión, enterándose sólo momentos antes de “salir al aire” de la decisión de Gutiérrez, aunque más tarde compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales, en donde deja en claro que no guarda ningún tipo de rencor contra Cecilia por su determinación.

“Por respeto y cariño a ustedes creo que es importante contarles que me entere al aire que ya no sería parte del Primer plano del pueblo. Cecilia decidió continuar sola y lo respeto como todas las decisiones que ha tomado”, escribió el periodista en Instagram.

Eso sí, reconoció que “lamento no haberlo sabido antes por último para hacer un salud por mí o despedirme. En fin, le deseo lo mejor en este camino”, manifestó.

“No comparto la forma”

Rojas igualmente hizo hincapié en que “no comparto la forma, nunca entiendo mucho al ser humano pero así es la vida, llena de matices, sin sabores, alegrías, penas, amores y desamores. Si no, ¿qué sentido tendría no? Nunca dejaré de creer ni confiar, porque así aprendí a ver la vida.”, afirmó en redes.

“Gracias por su cariño siempre y sólo queda desearle brillo a Cecilia a quien no le guardo ningún rencor aunque en estos momentos estoy un poco shockeado y con un sin sabor. No por la decisión que tomó, sino por la forma. Esto es un aprendizaje para todos, hagamos las cosas pero bien, nadie nos obliga a estar con otro, pero si no queremos, separémonos bien”, agregó a su relato.

Respecto a su participación en el último capítulo del Primer plano del pueblo, a pesar de enterarse minutos antes de la decisión de Gutiérrez, explicó que lo hizo por “el respeto y cariño hacia ustedes (…) es cuando el profesionalismo se pone a prueba y es cuando se ve de qué estamos hechos“, sentenció.

Aclaración de Gutiérrez

Durante la mañana de este viernes, Cecilia Gutiérrez aclaró la situación, a través de sus stories de Instagram. “Para cerrar el tema del Primer plano del pueblo, conversamos con Sergio y le dije que teníamos que cerrar el ciclo y él no quiso plantearlo así ‘por un tema comercial’“, contó.

“No hay despido, porque el que paga el sueldo es él. Así que es más bien un autodespido. Yo no puedo seguir trabajando con una persona que me dejó de mentirosa. Yo en eso soy consecuente. No se puede estar bien con Dios y con el Diablo”.

“El primer plano del pueblo cumplió su ciclo. Feo el término pero así son las cosas. Yo seguiré en mi pega reporteando y entregando datos y golpes. Y Sergio continuará haciendo lo suyo en el Me Late y le deseo éxito a todos”, sentenció.