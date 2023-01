El nuevo documental brindará una mirada exclusiva al proceso creativo de J-Hope mientras trabajaba para lanzar su primer álbum solista, Jack in the Box, publicado en 2022.

El idol de K-Pop Jung Ho-Seok, más conocido por su nombre artístico J-Hope, cantante, rapero y bailarín del famoso boygroup de K-Pop BTS, llegará al streaming Disney+ con su propio documental, j-hope IN THE BOX.

El largometraje tiene como fecha de estreno el viernes 17 de febrero en la plataforma de Disney+ a nivel mundial, incluyendo Latinoamérica.

Esta pieza mostrará todo el proceso creativo detrás del lanzamiento de su primer álbum solista, Jack in the Box, que salió al mercado con éxito en julio de 2022, de la mano de la discográfica Big Hit Music, parte del grupo HYBE.

j-hope IN THE BOX acompaña al fenómeno musical internacional en todo momento mientras trabaja en su disco, por lo que la audiencia tendrá la oportunidad inédita de ver los desafíos creativos inherentes a la preparación de un álbum.

Además, mostrará las presentaciones de J-Hope en el festival Lollapalooza 2022 (de Estados Unidos) y la listening party del álbum.

Más de BTS en Disney+

Mientras ARMY espera por este documental, también pueden disfrutar de BTS: Permission to Dance on Stage – LA, actualmente disponible en Disney+.

Esta última es una película sobre los conciertos en vivo que dio BTS en el estadio SoFi de Los Ángeles a fines de 2021.

Adicionalmente, el streaming cuenta con IN THE SOOP: Friendcation, una reality show con V de BTS, Park Seo Joon (The Marvels), el rapero Peakboy, Choi Woo Shik (Parasite) y Park Hyung Sik (Soundtrack #1).

Esta serie acompaña a los cinco amigos cuando se alejan de su ajetreada vida cotidiana, para descansar y distenderse juntos en un viaje sorpresa.