La enorme popularidad de Blackpink nuevamente ha quedado en evidencia, pues en apenas una semana han vendido más de 1,5 millones de copias de su nuevo álbum, Born Pink.

Lo peculiar es que el disco aún no ha salido al mercado, pues será lanzado el viernes 16 de septiembre.

La gran cifra corresponda únicamente a las compras anticipadas que se han realizado en su primera semana de preventa, y todavía queda un mes para que los fans sigan pidiéndolo anticipadamente.

A este ritmo, se espera que se vendan entre 2 y 3 millones de copias antes del lanzamiento, todo un récord para los grupos femeninos de K-pop, de acuerdo al periódico surcoreano Korea JoongAng Daily.

Born Pink es el segundo álbum completo de Blackpink, luego de su exitoso primer disco, The Album, lanzado en octubre de 2020.

Además, la agrupación ha publicado anteriormente los mini álbumes (EPs) Kill This Love (abril de 2019) y Square Up (junio de 2018); y los singles Square One y Square Two (ambos en 2016), y As If It’s Your Last (2017).

Nueva canción “Pink Venom” y su MV se estrenan este jueves

La primera canción de Born Pink que escucharemos será liberada esta noche: llamada Pink Venom, será lanzada a las 00:00 horas de este viernes en horario de Chile (13:00 horas en Corea del Sur).

A esa hora podrás comprarla en formato digital, escucharla en plataformas de streaming y también ver su video musical (MV) en Youtube.

Previo al estreno, las cuatro integrantes -Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé- realizarán una conferencia de prensa.

El teaser del MV fue lanzado el martes y ya acumula más de 21 millones de reproducciones, mostrando una estética que sigue el estilo tradicional de Blackpink.