En un acontecimiento que ha sorprendido incluso a su fandom, ARMY, BTS continúa dominando el icónico ranking de Billboard Hot 100, uno de los más prestigiosos de la música a nivel mundial.

Lo curioso de este hecho es que, por segunda semana consecutiva, BTS se ha derrotado a sí mismo en el primer lugar de la lista.

Recordemos que el lunes 19 de julio, Butter de BTS, que hasta ese momento lideraba, fue reemplazada por el nuevo single del boygroup de K-pop, Permission to Dance, en el primer lugar. En tanto, la otra canción cayó hasta la séptima posición.

Pues este lunes 26 de julio, Butter ha vuelto al #1, derrotando a Permission to Dance, que bajó al #7.

Lo más destacado es que esto significa que BTS se ha adjudicado un récord único en la historia de Billboard, pues ningún artista había intercambiado sus canciones en el número 1 del Hot 100 de esta manera, sin que ningún otro tema haya interrumpido entre medio.

Por otra parte, Butter ahora ya lleva 8 semanas en el número 1 del Hot 100, igualando la marca de drivers licence de Olivia Rodrigo. Si Butter logra una semana más, se convertirá en la canción que más ha liderado la lista en 2021.

Otros récords de BTS

El nuevo hito de BTS se suma a una larga lista de récords que han marcado en los rankings de Billboard en el último año.

De momento, BTS tiene 4 canciones que debutan liderando el ranking en su primera semana (Dynamite, Life Goes On, Butter y Permission to Dance). Ello los deja solamente detrás de Ariana Grande, que tiene la mayor marca de la historia, al adjudicarse 5 números 1 en su primera semana de competencia.

Por otra parte, BTS y su ARMY lograron que las cinco canciones llegaran al número 1 del Hot 100 en 10 meses y medio. Esto los convierte en el artista que ha obtenido esta marca con mayor rapidez desde Michael Jackson en 1987 y 1988, cuando obtuvo cinco números 1 en 9 meses y medio: I Just Can’t Stop Loving You, with Siedah Garrett; Bad; The Way You Make Me Feel; Man in the Mirror y Dirty Diana.

En cuanto a Butter, se trata de la segunda canción de un grupo musical de cualquier género y país en liderar por tantas semanas el #1 del Hot 100 tras su debut (7 semanas consecutivas), siendo superada sólo por One Sweet Day, de Mariah Carey y Boyz II Men, que en 1995 encabezó la lista por 16 semanas consecutivas.

Este último récord hace historia no sólo para el K-pop, sino también para todos los artistas de Asia, pues nunca antes un músico asiático había logrado un reconocimiento de este tipo.