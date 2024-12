Ganó el fandom: Jason Momoa vuelve a DC como el mercenario "Lobo" en la película de Supergirl

Por años, los fanáticos pidieron que Jason Momoa, actor que interpretó a Aquaman en DC, dejara el personaje para dar vida al mercenario cazarrecompensas “Lobo”. Bueno, finalmente, ganaron, o al menos así lo dejó entrever Momoa.

Y es que en su cuenta de Instagram compartió el extracto de una entrevista que dio en 2023 Fandango, donde se refería a interpretar a dicho personaje, luego que James Gunn asumiera el mando de DC.

En dicha entrevista dijo que “Así que Lobo era… Colecciono cómics, y ya no lo hago mucho, pero él siempre fue mi favorito, y siempre quería interpretar a Lobo, porque yo soy como, ‘¿Hola? Es el papel perfecto», dijo. «Y quiero decir, escucha. Si me llaman y me piden que lo interprete, es un f*ck yeah. No he recibido esa llamada, así que no quiero poner ninguna noticia falsa por ahí, pero si alguna vez me llaman y me piden que juegue, o me piden una audición, allí estaré”.

Dicho posteo lo acompañó con una simple palabra que abrió las esperanzas de todos los fanáticos. “Llamaron”, dice la publicación.

Poco más de una hora después de la publicación, el mismo James Gunn compartió en sus historias de Instagram la publicación de Momoa, con la frase: “Bienvenido al #DCU, Jason Momoa, #Lobo, #Supergirl”.

La primera aparición de Momoa en DC fue como Arthur Curry, con un breve cameo durante la película Batman v/s Superman: El origen de la Justicia, en 2016, para luego retomarlo en 2017 con La Liga de la Justicia (2017).

En 2018 sacó su primera película como Aquaman, la que se convirtió en todo un éxito de taquilla, no así su secuela en 2023, que fue un completo desastre.

Sin embargo, previamente el actor ya había hablado su intención de interpretar al personaje marciano, luego que los fanáticos comenzaran a manifestar que el actor era perfecto para el papel.

Ahora, se confirma su participación en la película Supergirl (2026), que estará protagonizada por Milly Alcock, conocida por su papel en la serie La Casa del Dragón. Se espera que Alcock tenga una aparición en la nueva película de Superman, que se estrenará en julio de 2025.