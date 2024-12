Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Tras 19 años desde la primera entrega, se lanzó el tráiler de "28 years later", la tercera entrega de la trilogía de terror que inició con "28 days later" en 2002, seguida por "28 weeks later" en 2007. Protagonizada por Aaron Taylor Johnson, Jodie Comer y Alfie Williams, esta nueva cinta muestra a los personajes enfrentando zombies mutantes tras descubrir que el virus sigue activo. Además, los fanáticos especulan sobre un posible cameo de Cillian Murphy, el actor principal de la primera película, aunque no ha sido confirmado por la productora ni el actor.