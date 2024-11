Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La actriz de voz Pamela Hayden, conocida por interpretar a personajes emblemáticos como Milhouse en "Los Simpson", se despide de la serie tras 35 años de dar vida a varios personajes queridos, agradeciendo a los seguidores por el cariño recibido a lo largo de su trayectoria. Hayden también prestó su voz a Jimbo, Rod, Janey Powell y otros roles en la famosa serie. Fox comenzará la búsqueda de nuevos actores de doblaje ante la partida de la veterana actriz. El último episodio con la participación de Hayden, titulado "Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes", se emitirá el domingo 24 de noviembre.