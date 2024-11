Este martes, Universal Pictures estrenó el primer teaser tráiler del nuevo filme live action (con actores reales) basado en la famosa película animada Cómo entrenar a tu dragón (How To Train Your Dragon).

Este primer adelanto, que dura poco más de un minuto, muestra la isla de Berk y algunos de los personajes principales, los cuales lucen muy simialres a sus versiones animadas.

Y también nos presenta al querido dragón protagonista, Chimuelo (Toothless), así como su primer encuentro con su futuro jinete, Hipo (Mason Thames).

Este live action es dirigido y escrito por Dean DeBlois, quien también codirigió y coescribió la cinta original de 2010.

En cuanto a los actores, uno que retoma su papel es Gerard Butler, quien le dio la voz al padre de Hipo y jefe de la isla, Estoico el Vasto, en la saga animada. Ahora, le dará vida al personaje en acción real, y también aparece en este avance.

Otros actores confirmados son Nico Parker como Astrid, Nick Frost como Bocón el Rudo, Julian Dennison como Patapez, Gabriel Howell como Patán “Mocoso” Jorgenson, Bronwyn James como Brutilda y Harry Trevaldwyn como Brutacio, según el portal especializado IMDb.

Este remake de Cómo entrenar a tu dragón está programado para estrenarse en cines estadounidenses el 13 de junio de 2025.

Mira el adelanto en español

Mira el adelanto en inglés