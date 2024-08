Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La temporada 2 de "House of the Dragon" ha finalizado, pero los fans se enfrentan a malas noticias, ya que el showrunner Ryan Condal ha anunciado que solo quedan dos temporadas más para la serie, confirmando que la historia de la Danza de los Dragones concluirá con su cuarta temporada. La próxima entrega comenzará a prepararse el segundo semestre de 2024, con grabaciones programadas para principios de 2025. Aunque HBO no ha confirmado oficialmente esta información, George R.R. Martin ya había mencionado la necesidad de cuatro temporadas de 10 episodios para contar la historia completa.