El pasado 19 de julio se estrenó la serie animada chilena, Vamos Mandy, en Max y Cartoon Network, la que relata la historia de Mandy, una niña del pueblo “El Pasito”, y sus aventuras con su abuelo motoquero, Brad.

BioBioChile conversó con Fernanda Vásquez, la creadora de esta serie, quien entregó detalles sobre qué inspiró esta animación y qué pueden encontrar en ella tanto niños como adultos.

En primer lugar, como ya mencionamos, la historia se centra en Mandy y Brad. Consultada sobre si esto se basa en alguna experiencia personal, Fernanda dijo que “de hecho no tengo abuelo motoquero, no conocí a mis abuelos, pero sí, uno como creadora siempre vierte parte de sus experiencias y de lo que uno conoce, incluso de manera como inconsciente”.

La historia comienza cuando Vásquez estaba estudiando en la universidad. Entre las tareas que tenía, estaba crear ideas de series.

En ese tiempo, ella vivía con una abuela y una sobrina. “Encontraba que había una dinámica divertida entre viejitos y niños, como que sentía que eran como medios mañosos, llevados a sus ideas, como que quieren pasarla bien nomás”, relató.

“De ahí nace la idea de tener un abuelo como lo más divertido, rebelde, aventurero que exista, acompañando a esta niña que quiere vivir ese tipo de aventuras”, recalcó Fernanda. Parte de esto tiene que ver con su experiencia personal, ya que el abuelo pasó mucho tiempo sin estar en contacto con la familia, y en su caso, no era el abuelo, sino su padre.

Vamos Mandy, un dibujo digno de Cartoon Network

Viendo los capítulos de Vamos Mandy, no deja de llamar la atención el tipo de ilustración que se utiliza, los colores y, por sobretodo, el humor.

Es imposible no recordar otros “monos animados”, como por ejemplo El Asombroso Mundo de Gumball u Hora de Aventuras. Fernanda claramente tiene una explicación para esto.

“Yo cuando pensaba esta serie, si la pensaba como ‘es para Cartoon Network’, con ese tipo de humor, con ese tipo de visual. No es que yo haya dicho ‘quiero hacerlo como Gumball y Hora de Aventura’, sino que inconscientemente uno va añadiendo cosas de lo que uno ve realmente. Y sentimos que visualmente y del humor, tiene harto pensado para Cartoon Network”, enfatizó.

Con el correr de los capítulos, claramente se pueden encontrar bromas que, seguramente, muchos niños no entenderán, pero los adultos sí, lo que la hace una serie entretenida para todo tipo de público. Ojo, que todo se maneja de manera respetuosa, no es algo que un niño no pueda ver, aclaró Fernanda.

También se pueden encontrar referencias a Dragon Ball o el Profesor Rosa. No es de extrañar si se escuchan términos chilenos, pese a que es una serie que se transmitirá para todo el mundo. “Yo quería que mantuviera palabras chilenas y códigos chilenos nuestros”, dijo la creadora de la serie.

Sobre las expectativas, Fernanda dijo que “nosotros esperamos que tanto niños, adolescentes y adultos encuentren una conexión con la serie, aparte de pasarlo bien, reírse y que les parezca entretenido, ojalá conecten con alguno de estos personajes”.

Morrón estudio

La serie fue creada por Morrón Estudio. De hecho, esta es su primera obra, pese a que es un proyecto que ya viene desde hace muchos años. En este sentido, Fernanda recalcó que como estudio superaron sus propias expectativas.

“La primera vez que vimos el capítulo, nos dieron ganas de llorar, porque sentimos que este es el objetivo que nosotros queríamos cumplir”, cerró la directora general de Vamos Mandy.