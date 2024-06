Está confirmado, la quinta temporada de The Boys será la última, acabando con la historia de la rivalidad entre el equipo titular y The Seven.

“La semana del estreno de la 4ª temporada de The Boys es un buen momento para anunciarlo: ¡La Temporada 5 será la Temporada Final!”, anunció Eric Kripke, el creador y director de la serie.

Así, aseguró que éste “siempre fue mi plan, sólo tenía que ser cauteloso hasta obtener el OK final de Vought. Emocionado de llevar la historia a un sangriento, épico y húmedo clímax”.

“Vean la Temporada 4 en 2 DÍAS, ¡porque el final ha comenzado!”, adelantó.

#TheBoys Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun! pic.twitter.com/3p7Wt4jGA6

— Eric Kripke (@therealKripke) June 11, 2024