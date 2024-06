Uno de los personajes que más llamó la atención en el segundo episodio de “The Acolyte” no fue un alien ni un villano, sino un Jedi -específicamente un Padawan, es decir, un aprendiz-, considerado “cómodamente el Jedi más gordo en la historia de Star Wars” según él mismo alardea en su Instagram.

Se trata de Ed Kear, cuyo personaje aún no tiene nombre, pero que se viralizó en redes sociales con cierta polémica, pero también apoyo.

Kear es un actor, director y comediante invitado a participar en este papel menor, según él mismo contó en sus redes sociales.

“Hola chicos, junto a unos amigos hicimos una serie web”, bromeó en una publicación, expresando que “¡estoy muy agradecido de haber formado parte de este increíble programa! ¡¡El hombre es un Jedi!! Bueno, un Padawan al menos”.

Más allá de las burlas y las críticas de algunos fans -que a él parecen importarle poco-, la decisión de incorporarlo causó también apoyo de la audiencia, que lo manifestaron en sus redes sociales.

“Amo al Jedi gordo, es un rey”, expresó un usuario.

“He visto gente quejándose sobre el Jedi gordo en The Acolyte, y sí, hay uno. ¿Y qué? Soy un gran fan del kung fu y nadie es más increíble que Sammo Hung, el más grande hermano de las películas de artes marciales. Ha probado que nunca debes juzgar un libro por su portada”, acotó otro.

Ótra recordó que “si la muchedumbre pro Disney están en lo correcto y el actual producto tiene una base de fans de niños que no han crecido aún para defenderlo, entonces el Jedi gordo de The Acolyte será un ícono. Leyendas se escribirán sobre él. Anótenlo”.

