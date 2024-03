Lindsay Lohan confirmó que ya está en marcha una secuela de la exitosa película de 2003 “Freaky Friday” (“Viernes de Locos”), donde se reunirá con su coprotagonista, Jamie Lee Curtis.

La actriz de “Mean Girls” se refirió al proyecto durante su paso por el espacio “Andy Cohen Live”. “No quiero hablar demasiado”, dijo. “Ambas estamos emocionadas. Y voy a hablar por Jamie”, añadió.

Cuando fue consultada sobre la posible trama de la nueva película, la actriz se mantuvo incólume: “No lo haré. No voy a hablar de eso todavía”, señaló firme.

“Freaky Friday” (2003) fue una reversión de la película homónima de 1976, y tuvo como protagonistas a Mark Harmon, Jamie Lee y Lohan. Desde que Lindsay confirmó la existencia del proyecto en 2023, como era de esperar, no poca expectación ha rodeado a los intérpretes principales.

“Mientras recorría el mundo con Halloween Ends, la gente quería saber si habría otro Freaky Friday”, comentó Jamie al diario The New York Times en mayo pasado. “Algo ahí me tocó la fibra. Cuando regresé, llamé a mis amigos de Disney y les dije: ‘Parece que hay una película por hacer"”.

La película original se basa en la novela homónima de Mary Rodgers de 1972, “Freaky Friday”, texto que ha dado pie a dos adaptaciones: una en pantalla grande en 1976 y otra para televisión en 1995.