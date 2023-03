Como medida para reducir costos, Walt Disney Co anunció el despido al presidente de Marvel Entertainment, Isaac “Ike” Perlmutter, según confirmó The New York Times.

Pelmutter estaba a cargo del sector de Marvel a cargo de la venta de mercancía de la histórica compañía de superhéroes, incluyendo las licencias para videojuegos, cómics y más.

El exdirector de aquella división fue desligado de la empresa por teléfono, anunciando que Marvel Enterteinment se integraría en unidades comerciales más grandes de Disney.

La noticia llega luego de que Disney anunciara que a partir de este lunes despediría a 7 mil personas como parte de sus recortes para escatimar gastos e impulsar a la compañía por streaming.

De acuerdo al medio especializado Deadline, Perlmutter vendió Marvel a Disney en 2009 por cuatro mil millones de dólares, luego de dirigir la compañía desde la década de los 90.

Sin embargo, dejó de ser una pieza fundamental a la hora de crear películas luego de que tuviera un encuentro con Kevin Feige, actual director de Marvel Studios, por la producción de Doctor Strange.

Según el medio, Perlmutter quiso despedir a Feige, hecho que evitó el Director ejecutivo de The Walt Disney Company, Bob Iger, de acuerdo a lo que el propio Iger reconoció en una entrevista con el portal.

“Él quería despedir a Kevin Feige y pensé que era un error, por lo que intervine para evitar que eso pasara. Creo que Kevin es un ejecutivo increiblemente talentoso, el historial de cifras de Marvel habla por sí mismo”, dijo entonces.

Tras ello, Iger movió el control de las operaciones de las cintas de Marvel de Perlmutter a Alan Horn, director creativo y copresidente de Walt Disney Studios.

Ahora, Marvel Entertainment estará bajo el mando de Dan Buckley, quien deberá responder al actual presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

Perlmutter también había ganado fama entre los fanáticos de Marvel por su cercana amistad Donald Trump, además de sumar acusaciones de que no habría tenido intenciones de incluir minorías en los proyectos de Marvel. Es por esto que muchos usuarios en redes sociales incluso celebraron su salida de la compañía.

Happy Ike Perlmutter firing day to all those who celebrate. Hope everyone in the marvel offices goes out and expenses a brand new box of paper clips for the occasion. — Reed Hinckley-Barnes (@reed_hb) March 29, 2023

Disney Lays Off Ike Perlmutter, Chairman of Marvel Entertainment. This will be SO GOOD for us. He was never into diversity, blocking movies starring minorities. Always clashing with Feige. We’ve won. Goodbye. pic.twitter.com/S2xjJdauM8 — Captain Marvel News (@CaptMarvelNews) March 29, 2023

Champagne is flowing all over Burbank and Los Feliz right now as Ike Perlmutter is out at Marvel — Nine Sisters Press (@SistersPress) March 29, 2023

Ike Perlmutter is OUT! — Fabulous Disney Babe she/her #BLM (@PinkMonorail) March 29, 2023

Perlmutter has been the cause of several lawsuits due to being unapologetically awful. Do you know why they replaced Terrance Howard with Don Cheadle in the Iron Man films? Ike Perlmutter. https://t.co/EGn64qIpCi pic.twitter.com/oAP65KwHWw — The Call is Coming from Inside the Nash (@Nash076) March 29, 2023